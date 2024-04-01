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Seçimlere katılım oranı ne kadar oldu?

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, büyükşehir belediye başkanlığı seçimine katılım oranının yüzde 78,11 olarak gerçekleştiğini açıkladı. YSK Başkanı Yener "Kesin olmayan sonuçlara göre, Türkiye geneli belediye başkanlığında CHP 35, AK Parti 24, DEM Parti 10, MHP 8, Yeniden Refah Partisi 2, BBP 1, İYİ Parti 1 belediye başkanlığı kazanmıştır." dedi.

Seçimlere katılım oranı ne kadar oldu? mask
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YSK Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin açıklama yaptı.

Seçimlere 34 siyasi partinin katıldığını belirten YSK Başkanı Yener, 207 bin 848 sandıkta 61 milyon 441 bin 882 kayıtlı seçmenle seçimlere gidildiğini söyledi.

Açılan sandık ve katılım oranlarının bilgisini veren Yener, " Büyükşehir belediye başkanlığı seçimi için açılan sandık oranı yüzde 99,99'dur. Büyükşehir belediye başkanlığı seçimine katılım oranı ise yüzde 78,11 olarak gerçekleşmiştir. Belediye başkanlığı seçimi için açılan sandık oranı yüzde 99,95 olup, katılım oranı yüzde 78,7 olarak gerçekleşmiştir. Belediye meclisi seçimi için açılan sandık oranı yüzde 99,93 olup, katılım oranı yüzde 78,5 olarak gerçekleşmiştir. İl genel meclisi seçimi için açılan sandık oranı yüzde 99,97 olup, katılım oranı yüzde 80,7 olarak gerçekleşmiştir." diye konuştu.

"CHP 35, AK PARTİ 24, DEM PARTİ 10, MHP 8 BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAZANMIŞTIR"

YSK Başkanı Ahmet Yener, kesin olmayan sonuçları ise şu şekilde açıkladı:

"Kesin olmayan sonuçlara göre, Türkiye geneli belediye başkanlığında CHP 35, AK Parti 24, DEM Parti 10, MHP 8, Yeniden Refah Partisi 2, BBP 1, İYİ Parti 1 belediye başkanlığı kazanmıştır. 30 büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde ise CHP 14, AK Parti 12, DEM Parti 3, Yeniden Refah Partisi 1 belediye başkanlığı kazanmıştır. İl belediye başkanlığı seçimlerinde ise 44 il belediye için birleştirme tutanağı an itibarıyla alınmıştır. Buna göre, CHP 18, AK Parti 9, MHP 8, DEM Parti 6, BBP 1, İYİ Parti 1, Yeniden Refah Partisi 1 il belediye başkanlığı seçimi kazanmış görülmektedir."

Yener, 92 ilçe belediye başkanlığı seçiminde an itibarıyla 878 ilçe için birleştirme tutanağı alındığını ifade ederek, "Buna göre, AK Parti 324, CHP 302, MHP 110, DEM Parti 54, Yeniden Refah Partisi 37, İYİ Parti 23, BBP 12, bağımsız 9, Demokrat Parti 2, Demokrasi ve Atılım Partisi 1, Demokratik Sol Parti 1, Saadet Partisi 1, Sol Parti 1 ve Türkiye İşçi Partisi 1 ilçe belediye başkanlığı kazanmıştır." dedi.

Ahmet Yener, 390 belde belediye başkanlığı seçiminde de an itibarıyla 356 belde için birleştirme tutanağı alındığını belirterek, "Buna göre, AK Parti 154, bağımsız 1, BBP 6, CHP 55, Demokrasi ve Atılım Partisi 2, Demokratik Sol Parti 2, Demokrat Parti 3, DEM Parti 10, Hür Dava Partisi 1, İYİ Parti 5, Memleket Partisi 1, MHP 90, Saadet Partisi 3, Sol Parti 1, Yeniden Refah Partisi 22 belde belediye başkanlığı kazanmıştır." ifadelerini kullandı.

Münferit ve üzücü bazı hadiseler dışında seçimlerin huzur ve güven içerisinde yapılarak sonuçlandırıldığını kaydeden Yener, seçimlerde emeği geçenlere teşekkür etti.

Yener, seçim takvimi uyarınca öngörülen sürecin devam ettiğine dikkati çekerek, "Kesin seçim sonuçlarının ilanıyla internet sitemizde ıslak imzalı tutanaklar vatandaşlarımızın erişimine açılacaktır. Seçimin ülkemize, milletimize, siyasi partilerimize hayırlı olmasını diliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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01 Nis 2024 - 14:49 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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