DEVA Partisi İl Başkanı Sudan: Yeniden yapılanarak yolumuza devam edeceğiz

DURUŞ GÖSTERMEMİZ GEREKİYORDU

DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanı Zeynep Sudan, seçim sonuçları ardından yaptığı açıklamada, “Sonuçlar hayırlı ve uğurlu olsun. Seçmenin iktidara ders verdiğini düşünüyoruz, bir kırılma yaşandı. Bu kırılmanın geleceğini ve kaçınılmaz olduğunu biliyorduk. Yerel seçimde kırılma oldu, bu kırılmayı erken seçimin habercisi. Biz de 1 Nisan itibariyle önümüze bakacağız. DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanlığı olarak yeniden yapılanarak yolumuza devam edeceğiz. Amacımız ülkede yanlışa ‘Dur’ diyebilecek kırılmayı gerçekleştirmekti, bunun için üzerimize düşeni yapmaktı ve yaptık. 4 yıllık bir partiyiz ve bizim ilk seçimimizdi. Bu seçimde bir duruş göstermemiz gerekiyordu, göstermiş olduk.

KONGRE SÜRECİMİZİ BAŞLATACAĞIZ

Bu seçim herkese bir ders oldu, herkes üzerine düşen payı alacaktır. Bu seçime daha önce aldığımız, kıyas yapabileceğimiz bir oy oranımız yoktu. Bizim için bir oy bile kardır. Aday arkadaşlarım kıt kanaat imkânlarla çalıştı, her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca seçmenimize çok teşekkür ediyorum. Ufakta olsa bir yerden başlamaktı hedefimiz ve başladık, bunu başardık. İl başkanlığı olarak kongre sürecini başlatacağız. Yeniden yapılanacağız, şu an için belirlenmiş olan bir takvimimiz söz konusu değil ama yüksek ihtimalle yaz aylarını kongrelerimizle geçiririz. İl başkanlığında şu an için devam etmeyi planlanıyorum”