CHP İl Başkanı Bülent Sarı: Halkçı belediyecilik için çalışacağız

BÜLENT SARI’DAN İLK DEĞERLENDİRME

Cumhuriyet Halk Partisi, 31 Mart yerel seçimleri ile birlikte Kocaeli’de bir olan belediye sayısını üçe yükseltti. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet yeniden seçilirken Derince’de Sertif Gökçe, Karamürsel’de ise Ahmet Çalık zafere uzanan CHP’li isimler oldu. Körfez’de CHP Adayı Tayfun Balıkçı ise seçimi 1365 oyla kaybetti. İl Başkanı Bülent Sarı seçimlerin ardından açıklamada bulundu.

BEKLEDİĞİMİZ SONUÇLAR ORTAYA ÇIKTI

CHP İl Başkanı Bülent Sarı gazetemize yaptığı açıklamada şunları söyledi: Sonuçlar hayırlı olsun. Parti olarak beklediğimiz sonuçlardı. Adaylarımız, milletvekillerimiz, gençlik kolları ve kadın kollarımız büyük emek verdi. Güzel bir sonuç aldık. Herkese teşekkür ediyorum. İzmit’te Fatma Hanım bu kez meclisi de kazanarak güven tazeledi. Derince Belediye Başkanımız Sertif Gökçe ve Karamürsel Belediye Başkanı seçilen Ahmet Çalık’ta ciddi bir oyla kazandı.

HALKÇI BELEDİYECİLİK İÇİN ÇABA GÖSTERİLECEK

Türkiye genelinde de iktidar olduk. Yerel seçimler değişimin öncüsü oldu diyebiliriz. Vatandaşlarımızın bize verdiği oyların sorumluluğunu biliyoruz. Daha çok çalışarak, birlik ve beraberlik içerisinde vatandaşlarımızın oylarına sahip çıkacağız. İzmit, Derince ve Karamürsel ile Kocaeli’de halkçı belediyecilik için belediye başkanlarımız ve örgütlerimizin tüm paydaşları çaba gösterecek.”