Baba kaybetti kızı kazandı

Gölcük Denizevler Mahallesi Muhtarı Adnan Usta’nın kızı Sedef Usta Büyük, Çiftlik Mahallesi Muhtarlığına aday olmuştu. Gölcük’te baba-kızın birlikte seçimi kazanıp kazanamayacağı ise merak ediliyordu. Seçim sonuçlarının ardından Çiftlik Mahallesi’ne muhtar adayı olan Sedef Usta Büyük seçimi kazanırken, Denizevler Mahallesi’ne yeniden muhtar adayı olan babası Adnan Usta seçimi kaybetti.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.