120 mahallesi bulunan İzmit’te seçmen sandığa giderek muhtarlarını seçti. Bu seçimde 46 mahallede mevcut muhtar yoluna devam ederken en az 31 muhtar ise değişti. 25 mahallede ise muhtarın kim olduğu henüz belirlenemedi. Kentin en büyük mahalleleri arasında yer alan Yenişehir, Mehmet Ali Paşa, Yahyakaptan, Kadıköy Mahallesi gibi mahallelerde muhtar değişirken merkezdeki Kemalpaşa ve Tepecik Mahallelerinde de muhtar değişti. Merkezdeki mahallerden sadece Ömerağa Mahallesi ve Karabaş Mahallesi’nde muhtarlar değişmedi.
İşte İzmit’te kazanan muhtarlar
2024 Yerel Seçimleri kapsamında İzmit’teki 102 mahallede muhtarlık seçimi gerçekleşti. 102 mahallesi bulunan İzmit’te pek çok mahallenin muhtarı değişti.
01 Nis 2024 - 16:26 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma Yazdır
Mahreç Muhammet Emin Can
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(7 )
kemal - 1 muhtara 4 yılda 960.000 lira para verilecek. Bu devletin kasasından karşılanacak. Muhtarlık köyler hariç fonksiyonunu yitirdi. Artık kaldırılsın.
İzmitli - 5 Yılda
Söz - Her iş e devlette elde ediliyor büyükşehir lede muhtarlar gereksiz kapatılmalı
Devrimci Genç - Yahyakaptana şaşırdım ve bir kaptanlı olarak bu vaziyete alışamadım..
Kaptan halkı neyin kafasını yaşadı düşündürücü...
Eski Tekaüt - İnsanına tepeden bakan zubuk akp li siyasetçiler seçimi kaybettiler.daha bu zubuklerin feto siyasi ayaginida ortaya çıkaracaklar.
Emekli Taraftar - Tavşantepe mahallesini kazanan muhtar adı neden yok nasıl bir haber anlayışı bu eksikliği giderip tekrar yayınlarmısınız
Mahalle Sakini - Altay Yaşa kazandı
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.