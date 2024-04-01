İşte İzmit’te kazanan muhtarlar

120 mahallesi bulunan İzmit’te seçmen sandığa giderek muhtarlarını seçti. Bu seçimde 46 mahallede mevcut muhtar yoluna devam ederken en az 31 muhtar ise değişti. 25 mahallede ise muhtarın kim olduğu henüz belirlenemedi. Kentin en büyük mahalleleri arasında yer alan Yenişehir, Mehmet Ali Paşa, Yahyakaptan, Kadıköy Mahallesi gibi mahallelerde muhtar değişirken merkezdeki Kemalpaşa ve Tepecik Mahallelerinde de muhtar değişti. Merkezdeki mahallerden sadece Ömerağa Mahallesi ve Karabaş Mahallesi’nde muhtarlar değişmedi.

Tüysüzler Mahallesi Muhtarı Songül Yalçın