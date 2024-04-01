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01 Nis 2024 - 16:26- Siyaset G:

İşte İzmit’te kazanan muhtarlar

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2024 Yerel Seçimleri kapsamında İzmit’teki 102 mahallede muhtarlık seçimi gerçekleşti. 102 mahallesi bulunan İzmit’te pek çok mahallenin muhtarı değişti.

Muhammet Emin Can
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İşte İzmit’te kazanan muhtarlar mask
İşte İzmit’te kazanan muhtarlar
İşte İzmit’te kazanan muhtarlar
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120 mahallesi bulunan İzmit’te seçmen sandığa giderek muhtarlarını seçti. Bu seçimde 46 mahallede mevcut muhtar yoluna devam ederken en az 31 muhtar ise değişti. 25 mahallede ise muhtarın kim olduğu henüz belirlenemedi. Kentin en büyük mahalleleri arasında yer alan Yenişehir, Mehmet Ali Paşa, Yahyakaptan, Kadıköy Mahallesi gibi mahallelerde muhtar değişirken merkezdeki Kemalpaşa ve Tepecik Mahallelerinde de muhtar değişti. Merkezdeki mahallerden sadece Ömerağa Mahallesi ve Karabaş Mahallesi’nde muhtarlar değişmedi.

İşte İzmit’te kazanan muhtarlar
İşte İzmit’te kazanan muhtarlar
İşte İzmit’te kazanan muhtarlar
İşte İzmit’te kazanan muhtarlarİşte İzmit’te kazanan muhtarlarTüysüzler Mahallesi Muhtarı Songül Yalçın

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01 Nis 2024 - 16:26 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(7)
06

kemal - 1 muhtara 4 yılda 960.000 lira para verilecek. Bu devletin kasasından karşılanacak. Muhtarlık köyler hariç fonksiyonunu yitirdi. Artık kaldırılsın.

Yanıtla . 8Beğen . 1Beğenme 02 Nisan 08:14
05

Söz - Her iş e devlette elde ediliyor büyükşehir lede muhtarlar gereksiz kapatılmalı

Yanıtla . 26Beğen . 0Beğenme 01 Nisan 23:38
03

Devrimci Genç - Yahyakaptana şaşırdım ve bir kaptanlı olarak bu vaziyete alışamadım..

Kaptan halkı neyin kafasını yaşadı düşündürücü...

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 01 Nisan 23:12
02

Eski Tekaüt - İnsanına tepeden bakan zubuk akp li siyasetçiler seçimi kaybettiler.daha bu zubuklerin feto siyasi ayaginida ortaya çıkaracaklar.

Yanıtla . 7Beğen . 4Beğenme 01 Nisan 21:41
01

Emekli Taraftar - Tavşantepe mahallesini kazanan muhtar adı neden yok nasıl bir haber anlayışı bu eksikliği giderip tekrar yayınlarmısınız

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 01 Nisan 20:20
04

Mahalle Sakini - @Emekli Taraftar 01 nolu yoruma cevabı: Altay Yaşa kazandı

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Nisan 23:14
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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