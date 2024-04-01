CHP’nin belediye başkan adayı muhtarlıkta da kaybetti

Kartepe’nin mahallelerinden Balaban’da muhtarlık seçiminde Cumhur Karakadılar ile Fatih Doğaner aday oldu. 2004 ile 2014 yılları arasında Balaban Muhtarı olan, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde ise CHP Kartepe Belediye Başkan adayı olan Cumhur Karakadılar, iki defa muhtarlık yaptığı mahallesinde bu kez kaybetti. Mevcut muhtar Fatih Doğaner, yaklaşık 200 oy farkıyla Cumhur Karakadılar’ı geride bırakıp yeniden Balaban Mahallesi muhtarı oldu. 2019’da Kartepe Belediye Başkanlığını kaybeden Cumhur Karakadılar bu kez muhtarlık seçiminden mağlup ayrıldı.

Kaynak: HABER MERKEZİ