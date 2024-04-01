CHP’nin belediye başkan adayı muhtarlıkta da kaybetti

Kartepe’nin mahallelerinden Balaban’da muhtarlık seçiminde Cumhur Karakadılar ile Fatih Doğaner aday oldu. 2004 ile 2014 yılları arasında Balaban Muhtarı olan, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde ise CHP Kartepe Belediye Başkan adayı olan Cumhur Karakadılar, iki defa muhtarlık yaptığı mahallesinde bu kez kaybetti. Mevcut muhtar Fatih Doğaner, yaklaşık 200 oy farkıyla Cumhur Karakadılar’ı geride bırakıp yeniden Balaban Mahallesi muhtarı oldu. 2019’da Kartepe Belediye Başkanlığını kaybeden Cumhur Karakadılar bu kez muhtarlık seçiminden mağlup ayrıldı.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Kemal - biryerlerde eksiklik var,, yada fazlalık,, onu tedavi edemesse,,, sonucu bu oluyor,, ters giden birşeyler var,, değişmen gerek demekki,,,
Kılıçdaroğlu 2 - Kaybetmekten başka birşey bilmeyenlerden
Iuyıyu - ÇOK İYİ OLDU YETER YA YILLARDIR SAHNEDE
Kar. - Cumhur bey başkanlğıda kaybetmekten seninde payın büyük.
Ayhan - vekil veya muhtar farkrtmez adamcağız hizmet için yanıyormuş beyaaa
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.