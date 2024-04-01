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01 Nis 2024 - 16:51- Siyaset G:

CHP’nin belediye başkan adayı muhtarlıkta da kaybetti

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CHP’nin 2019 yılında yapılan seçimlerde Kartepe Belediye Başkan adayı olan Cumhur Karakadılar, Balaban Mahallesi muhtar adayı olurken, seçimi kaybetti.

CHP’nin belediye başkan adayı muhtarlıkta da kaybetti mask
CHP’nin belediye başkan adayı muhtarlıkta da kaybetti
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Kartepe’nin mahallelerinden Balaban’da muhtarlık seçiminde Cumhur Karakadılar ile Fatih Doğaner aday oldu. 2004 ile 2014 yılları arasında Balaban Muhtarı olan, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde ise CHP Kartepe Belediye Başkan adayı olan Cumhur Karakadılar, iki defa muhtarlık yaptığı mahallesinde bu kez kaybetti. Mevcut muhtar Fatih Doğaner, yaklaşık 200 oy farkıyla Cumhur Karakadılar’ı geride bırakıp yeniden Balaban Mahallesi muhtarı oldu. 2019’da Kartepe Belediye Başkanlığını kaybeden Cumhur Karakadılar bu kez muhtarlık seçiminden mağlup ayrıldı.

CHP’nin belediye başkan adayı muhtarlıkta da kaybetti

Kaynak: HABER MERKEZİ

# Kartepe, başkan

01 Nis 2024 - 16:51 Kocaeli/ Kartepe- Siyaset --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(5)
05

Kemal - biryerlerde eksiklik var,, yada fazlalık,, onu tedavi edemesse,,, sonucu bu oluyor,, ters giden birşeyler var,, değişmen gerek demekki,,,

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 02 Nisan 10:19
04

Kılıçdaroğlu 2 - Kaybetmekten başka birşey bilmeyenlerden

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 02 Nisan 08:31
02

Kar. - Cumhur bey başkanlğıda kaybetmekten seninde payın büyük.

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 01 Nisan 21:33
01

Ayhan - vekil veya muhtar farkrtmez adamcağız hizmet için yanıyormuş beyaaa

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 01 Nisan 19:16
Diğer 3 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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