Başiskele’de Yeni Dönemde de Ramazan Sevinci Sürüyor

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü öncülüğünde son 5 yılda kültür ve sanat etkinliklerin büyük bir artış yaşanan kentte, yeni dönemde de Ramazan coşkusu ve sevinci de güzel ve keyifli etkinliklerle sürüyor. 7’den 77’ye tüm Başiskeleliler, Ramazan’ın manevi ikliminde hep birlikte güzel zamanlar geçirmeye devam ediyor. Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi ve Yeniköy Âlâ Mekan başta olmak üzere kentin dört bir tarafında gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle Ramazan sevincini artıran Başiskele Belediyesi, bu hafta da herkesin gönlüne dokunacak.

İZMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ MUSİKİ KONSERİ

Her yaştan ve kesimden vatandaşa Ramazan’ın manevi atmosferini yaşatan Başiskele Belediyesi, 2 Nisan Salı gecesi saat 21:45’te İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi Musiki Konseri’ni izleyiciyle buluşturacak. Okul öğrencileri ve öğretmenlerinden oluşan koro, müzikseverlere güzel bir tasavvuf esintisi sunacak.

SEÇKİN HAFIZLARDAN KUR’AN-I KERİM ZİYAFETİ

Başiskele Belediyesi, Kadir Gecesi münasebetiyle Türkiye’nin seçkin hafızlarının katılımıyla Kur’an-ı Kerim ziyafeti de sunacak.

Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde saat 21:45’te başlayacak programa Dünya Kur'an Okuma Birincisi Kurra Hafız Nebi Yaşar, Dünya Kur'an Okuma Birincisi Hafız Ali Tel ve Dünya Kur'an Okuma Birincisi Hafız Mehmet Bilir katılım sağlayacak. Kur’an-ı Kerim ziyafetinin ardından, Tasavvuf Müziği Sanatçısı Naci Bülbül ve Fazlı Çoban sahne alarak en güzel ezgi ve ilahilerini Başiskeleliler için söyleyecek.

ÇOCUK ŞENLİĞİ

Geleceğin hazinesi çocukların Ramazan sevincini, coşkusunu, kültürünü ve geleneğini Başiskele’de yaşaması için çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler de bu hafta da sürecek. Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde 6 Nisan Cumartesi gecesi 21:45’te başlayacak programda Karagöz ve Hacivat, Nasreddin Hoca, yarışmalar ve sosis balon gösterileriyle yine çocuklara ve ailelerine unutulmaz bir Ramazan gecesi yaşayacak.

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Kaynak: Bülten