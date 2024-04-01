Erzurumluların aile iftarı

GENİŞ KATILIM OLDU
Erzurumlular Vakfı Başkanı Ahmet Önal ve yönetiminin ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına kent genelinden aynı zamanda vakfın eski başkanlarından olan İYİ Parti Körfez Belediye Başkan adayı Azmi Cihat Hatipoğlu, STK başkanları, vakfın mütevelli heyeti ve danışma kurulu üyeleri ile aileleri katıldı. Erzurumlular Vakfı Başkanı Ahmet Önal, “ Ramazan ayına kavuştuk ve Allah bayrama da ulaşmayı nasip etsin. Vakfımızın kurul yöneticileri ile böylesine bir iftar buluşmasında bir araya gelmek bizler için büyük bir onurdur. Hepinize ilgi ve teşrifleriniz için teşekkür ediyorum” dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.