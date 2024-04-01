Hasan Bitmez’in ismi yaşatılacak

Vatandaşların talepleri üzerine İzmit Belediyesi, Alikahya Fatih Mahallesi Taşköprü Caddesi üzerindeki yapımına başladığı parkta çalışmaların sonuna geldi. Parkın zemini karo taşlarla döşenirken, belli alanlara oturma bankları konulacak, çocuklar için oyun grupları yerleştirilecek. Hasan Bitmez’in adının verileceği parkın, kısa süre içinde hizmete alınması planlanıyor.
Kaynak: Bülten
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.