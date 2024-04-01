Kocaeli AB Bilgi Merkezi Gençlik Forumu’na katıldı

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan yedi öğrenciyle Kocaeli'yi temsilen gençlik forumunda üç gün boyunca yer alan Kocaeli ekibi, fikirlerle katkıda bulundu. İki gün farklı oturumların, çalışmaların yapıldığı forumun finalinde ise Dezenformasyon Simülasyon çalışması yapıldı. Öğrenciler iki gün boyunca katıldıkları oturumlardan da edindikleri izlenimleriyle, kurgu bir dezenformasyon senaryosunda kendilerine verilen roller çerçevesinde bu kriz durumunu nasıl çözeceklerini tartıştılar.

Kaynak: Bülten