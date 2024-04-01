Paşalı gençlerin sahur buluşması

Mehmet Ali Paşa Mahallesi Kavaklı Caddesi üzerinde bulunan Kara’nın Kıraathanesi’nde yapılan buluşmaya ilgi yine büyük oldu. Sahur buluşmasında bir araya gelen mahalle ve sokak sakinleri, düzenlenen zengin sahur menüsü eşliğinde sahurlarını gerçekleştirdiler. İşletmeci Ramazan Yıldız, AK Parti İzmit Belediyesi meclis üyesi Erol Çalışkan ve adayı Semih Furkan Koç’un organize ettikleri sahur buluşması yaklaşık 40 kişiyi bir araya getirdi. Sahurlarını yiyen M.Ali Paşalılar, daha sonra sohbet ederek yeni günü karşıladılar.

Kaynak: Haber Merkezi