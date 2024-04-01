Paşalı gençlerin sahur buluşması

Mehmet Ali Paşa Mahallesi Kavaklı Caddesi üzerinde bulunan Kara’nın Kıraathanesi’nde yapılan buluşmaya ilgi yine büyük oldu. Sahur buluşmasında bir araya gelen mahalle ve sokak sakinleri, düzenlenen zengin sahur menüsü eşliğinde sahurlarını gerçekleştirdiler. İşletmeci Ramazan Yıldız, AK Parti İzmit Belediyesi meclis üyesi Erol Çalışkan ve adayı Semih Furkan Koç’un organize ettikleri sahur buluşması yaklaşık 40 kişiyi bir araya getirdi. Sahurlarını yiyen M.Ali Paşalılar, daha sonra sohbet ederek yeni günü karşıladılar.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.