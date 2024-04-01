Arızlı’nın artık yeni Yaşam Merkezi var

MUHTAR MENTEŞ TEŞEKKÜR ETTİ
Bölgede atıl durumda bulunan hizmet binası yenilenerek Arızlı Yaşam Merkezi olarak faaliyete geçirildi. Seçim öncesi gerçekleştirilen açılış programına
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eski Bekirpaşa Belediye Başkanı Fikret Toker, Arızlı Mahalle Muhtarı Ruhan Menteş, İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Adayları ve vatandaşlar katıldı. Başkan Hürriyet, “Bu bina için de bölge halkının istekleri vardı. Biz de halkımızın istekleri doğrultusunda değişiklikleri yaptık. Halkımızın Kur’an Kursu isteği vardı. Şimdilik kursumuz bu binadan hizmet veriyor ama eğer talep olursa yine başka bir yer hazırlayabiliriz” dedi. Arızlı Mahalle Muhtarı Ruhan Menteş de hizmete teşekkür etti.
SOSYAL VE CAZİP BİR ALAN
Daha önce okul binası olan ve atıl durumdaki bina İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Plan Proje ve Uygulama Birimi tarafından ihalesi yapılarak yapımı tamamlandı. Arızlı Mahallesi Hizmet Binasında muhtarlık ofisi (50,00 m2), çok amaçlı salon (80,00 m2), soyunma odaları (40,00 m2) gibi mekanlar oluşturuldu.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.