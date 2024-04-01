YRP Darıca adayı Fatma Kurtuluş: Biz kazandık!

AK Parti ve CHP’nin ardından en çok oy alan üçüncü aday olan, yüzde 4,7 olan oy oranını yüzde 11’e yükselten Fatma Kurtuluş, yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

“-Emin olun Yeniden Refah’ın Darıca’daki rüzgarını durdurmak isteyenlere hep birlikte epey ter döktürdük. Çok güzel ayrıntılar var ajandamda. Ve nihayetinde yüzde 4,7 olan oy oranımızı yüzde 11’lere taşıyarak geleceğin ‘ Türkiye Partisi’ olduk. Aslında sizin oy verdiğiniz aday kazandı. Hepimiz Türkiye vatandaşıyız hepimiz biriz. Birlik beraberlik söylemlerinden çok eylemlerine ihtiyaç var. Bize inanan, güvenen, oy veren tüm seçmenimi kucaklıyorum. Selam ve dua ile.”

Kaynak: Haber Merkezi