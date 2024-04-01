YRP Darıca adayı Fatma Kurtuluş: Biz kazandık!

AK Parti ve CHP’nin ardından en çok oy alan üçüncü aday olan, yüzde 4,7 olan oy oranını yüzde 11’e yükselten Fatma Kurtuluş, yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:
“-Emin olun Yeniden Refah’ın Darıca’daki rüzgarını durdurmak isteyenlere hep birlikte epey ter döktürdük. Çok güzel ayrıntılar var ajandamda. Ve nihayetinde yüzde 4,7 olan oy oranımızı yüzde 11’lere taşıyarak geleceğin ‘ Türkiye Partisi’ olduk. Aslında sizin oy verdiğiniz aday kazandı. Hepimiz Türkiye vatandaşıyız hepimiz biriz. Birlik beraberlik söylemlerinden çok eylemlerine ihtiyaç var. Bize inanan, güvenen, oy veren tüm seçmenimi kucaklıyorum. Selam ve dua ile.”
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.