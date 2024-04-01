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01 Nis 2024 - 17:22- Siyaset G:

CHP Karamürsel’de 47 yıl sonra kazandı

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CHP, 47 yıl sonra Karamürsel’de belediye başkanlığı seçimini Ahmet Çalık ile kazandı.

CHP Karamürsel’de 47 yıl sonra kazandı mask
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Karamürsel’de seçimlerde CHP’nin adayı Ahmet Çalık ile AK Parti’nin adayı Mesut Çetinkaya yarıştı. Ahmet Çalık 15 bin 592 oy ile yüzde 46.84, Mesut Çetinkaya ise 13 bin 62 oy ile yüzde 39.24 oy aldı. Ahmet Çalık, Karamürsel Belediye Başkanlığını kazandı. CHP, 47 yıl sonra Karamürsel’de Ahmet Çalık ile belediye başkanlığı seçimlerini kazandı.

Ahmet Çalık, 2019 yılında yapılan seçimlerde 15 bin 74 alırken, AK Parti’nin adayı İsmail Yıldırım 16 bin 501 oy almıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

# AK Parti, parti

01 Nis 2024 - 17:22 Kocaeli/ Karamürsel- Siyaset --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(9)
07

Karamürselli - Sait Mete’ye Dua edin onu aday göstermediler yoksa evden çıkamazdınız seçim akşamı

Yanıtla . 2Beğen . 6Beğenme 02 Nisan 01:41
06

Sanberk 41 - Memletim karamürseli chp nin kazanmasına çok sevindim yıllardır ara sıra giderim ne yazıkki bir köy havasından ileri gidemediler umarım çağdaş belediyeciliğin temelini atarlarda oradaki halk neyin ne olduğunu anlarda biz şimdiye kadar niye bu hataları yapmışız derler.

Yanıtla . 10Beğen . 6Beğenme 02 Nisan 00:15
09

Herekeli - @Sanberk 41 06 nolu yoruma cevabı: sanberk biz köyümüzden memnunuz ya.Sağol

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 02 Nisan 08:47
05

Karamürsel Sevdalısı - göreceğiz ankaradan abileri yardım yapıcaklarmış zaman göserecek

Yanıtla . 2Beğen . 11Beğenme 01 Nisan 22:24
04

Koz - tahir büyükakının ilçesinde chp kazandı yazsanıza

Yanıtla . 14Beğen . 2Beğenme 01 Nisan 22:07
03

Koltuk Sallanıyo - Çalmadan çırpmadan milletin parasını araplara peşkeş çekmeden millete harcayan bir iktidar geliyor hesap gününe az kaldı

Yanıtla . 17Beğen . 4Beğenme 01 Nisan 21:58
01

İsmai̇l Ay - Hayırlı Uğurlu olsun inşallah

Hizmet ve eser üretin de görsünler.

Yanıtla . 18Beğen . 4Beğenme 01 Nisan 17:44
08

Vatandaş - @İsmai̇l Ay 01 nolu yoruma cevabı: Sabah sabah güldürdün beni :) Chp ile hizmet ve eser belediyeciliği! pek inandırıcı gelmedi ama hadi hayırlısı.

Yanıtla . 0Beğen . 3Beğenme 02 Nisan 08:47
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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