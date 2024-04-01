CHP Karamürsel’de 47 yıl sonra kazandı

Karamürsel’de seçimlerde CHP’nin adayı Ahmet Çalık ile AK Parti’nin adayı Mesut Çetinkaya yarıştı. Ahmet Çalık 15 bin 592 oy ile yüzde 46.84, Mesut Çetinkaya ise 13 bin 62 oy ile yüzde 39.24 oy aldı. Ahmet Çalık, Karamürsel Belediye Başkanlığını kazandı. CHP, 47 yıl sonra Karamürsel’de Ahmet Çalık ile belediye başkanlığı seçimlerini kazandı.

Ahmet Çalık, 2019 yılında yapılan seçimlerde 15 bin 74 alırken, AK Parti’nin adayı İsmail Yıldırım 16 bin 501 oy almıştı.

Kaynak: Haber Merkezi