CHP Karamürsel’de 47 yıl sonra kazandı

Karamürsel’de seçimlerde CHP’nin adayı Ahmet Çalık ile AK Parti’nin adayı Mesut Çetinkaya yarıştı. Ahmet Çalık 15 bin 592 oy ile yüzde 46.84, Mesut Çetinkaya ise 13 bin 62 oy ile yüzde 39.24 oy aldı. Ahmet Çalık, Karamürsel Belediye Başkanlığını kazandı. CHP, 47 yıl sonra Karamürsel’de Ahmet Çalık ile belediye başkanlığı seçimlerini kazandı.
Ahmet Çalık, 2019 yılında yapılan seçimlerde 15 bin 74 alırken, AK Parti’nin adayı İsmail Yıldırım 16 bin 501 oy almıştı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(9 )
Karamürselli - Sait Mete’ye Dua edin onu aday göstermediler yoksa evden çıkamazdınız seçim akşamı
Sanberk 41 - Memletim karamürseli chp nin kazanmasına çok sevindim yıllardır ara sıra giderim ne yazıkki bir köy havasından ileri gidemediler umarım çağdaş belediyeciliğin temelini atarlarda oradaki halk neyin ne olduğunu anlarda biz şimdiye kadar niye bu hataları yapmışız derler.
Herekeli - sanberk biz köyümüzden memnunuz ya.Sağol
Karamürsel Sevdalısı - göreceğiz ankaradan abileri yardım yapıcaklarmış zaman göserecek
Koz - tahir büyükakının ilçesinde chp kazandı yazsanıza
Koltuk Sallanıyo - Çalmadan çırpmadan milletin parasını araplara peşkeş çekmeden millete harcayan bir iktidar geliyor hesap gününe az kaldı
Siz.biz - İş yapmak önemli göreceğizzz
İsmai̇l Ay - Hayırlı Uğurlu olsun inşallah
Hizmet ve eser üretin de görsünler.
Vatandaş - Sabah sabah güldürdün beni :) Chp ile hizmet ve eser belediyeciliği! pek inandırıcı gelmedi ama hadi hayırlısı.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.