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01 Nis 2024 - 17:30- Siyaset G:

Çalışkan seçimi kaybedince Nail Çiler ve Yakup Törk’ü suçladı

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CHP Darıca Belediye Başkan adayı Saide Arslan Çalışkan seçimi kaybedince CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler ve Darıca Belediye Başkan aday adayı olan sonrasında Dilovası’nda aday gösterilen Yakup Törk’ü hedef aldı.

Yavuz Solmaz
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Çalışkan seçimi kaybedince Nail Çiler ve Yakup Törk’ü suçladı mask
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ÇALIŞKAN’DAN SERT AÇIKLAMA

CHP Darıca Belediye Başkan adayı Saide Arslan Çalışkan, seçimi yaklaşık 10 bin oy farkla AK Parti Darıca Adayı Muzaffer Bıyık’a kaybetti. Çalışkan seçim sonunda açıklama yaparak seçimi kaybetmesinin nedenlerini sıraladı. Çalışkan açıklamasında Milletvekili Nail Çiler ve 2019 seçimlerinde Darıca Belediye Başkanı Adayı olan Yakup Törk’ü suçlayarak seçimi bu ikili yüzünden kaybettiğini iddia etti.

OY VEREN SEÇMENE TEŞEKKÜR EDİYORUM

CHP Darıca Belediye Başkan adayı olan Saide Arslan Çalışkan’ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: 31 Mart yerel seçimlerinde, tüm seçim çalışması süresince tarafıma göstermiş olduğunuz saygı ve teveccüh için teşekkür ediyorum. Sandığa giderek demokratik hakkını kullanan tüm seçmenlerimizi kutluyor, beni belediye başkanlığına layık görüp oy veren seçmenlerimize yürekten teşekkür ediyorum. İzmit’te seçimi kazan Fatma Kaplan Hürriyet’i, Karamürsel’de Ahmet Çalık’ı, Derince’de Sertif Gökçe’yi yürekten kutluyorum. Umarım 2024-2029 döneminde Kocaeli’ye damga vuracak şekilde belediye başkanlığı yaparak, bir dahaki dönemde büyükşehir ve diğer ilçe belediyelerini kazanmamızda öncülük ederler.

SADECE İKTİDARA KARŞI MÜCADELE ETMEDİK

Seçim sonucuna göre kazanan partinin adayı, seçim süresince gerek başkanı olduğu belediyenin gerekse mevcut siyasi iktidarın haksız ve hukuksuzca sağlamış olduğu para ve insan kaynağı imkanlarını sonuna kadar kullanarak elde ettiği adil olmayan avantaj sayesinde seçimden galip çıkmış gibi görünse de, tarafım karşısında almış olduğu oy dikkate alındığında aslında bu ciddi bir başarısızlığın göstergesidir. Şunu üzülerek belirtmem lazım ki biz seçim sürecinde sadece iktidar partisine karşı mücadele etmedik.

SÖZDE BATI YAKASI VEKİLİ GÖREVDEN KAÇTI

Bıçak gibi bölünmüş parti üyelerinin bir kısmının partiye aidiyet hissetmeyip, partinin iktidarı için değil, yalnızca bir kişinin iktidarı için çalışmak istemesi nedeniyle, onların bu dirençlerini kırmak ve onları motive etmek için mücadele etmek zorunda kaldık. Partideki varlık sebebi parti içi yarışı dizayn edip köşeye çekilmek olan, seçim çalışmalarında hiçbir aktif rol almayanlara karşı da mücadele ettik. Sözde Kocaeli batı yakası vekili olup görevden kaçan, sahada esamesi okunmayan kişilere karşı da mücadele ettik.

ESKİ ADAYA KARŞI MÜCADELE ETTİK

CHP Darıca üyesi olduğu halde partisi tarafından açıklanan adayı tebrik etmek yerine daha ilk günden AKP belediye başkanının seçimi kazanacağını ilan eden, kamu oyunda tarafımı güçsüz göstermeye çalışan, parti parti, dernek dernek, kapı kapı gezip tarafıma iftira atan, karşıma başka partilerden aday çıkmaya çalışıp başaramayınca etnik kökenini kullanıp tabandan bana oy verilmesini engellemeye çalışarak, bu da yetmeyip özellikle Darıca’da taban birlikteliğine engel olmak içim başka bir ilçede hiç iddiası olmadığı halde gidip aday olan, Kocaeli’de yandaş gazeteci arkadaşları üzerinden tarafımı güçsüz gösteren ve iftara atan yazılar kaleme aldıra eski adaya karşı mücadele ettik.

ONURLU BİR MÜCADELE YÜRÜTTÜK

Yine bu şahsa dur demeyip aksine onun hakkında daha önce disiplin cezası verip partiden uzaklaştırma kararına imza attıkları halde, genel merkez savaşını kaybetmenin acısını benden çıkarmak, 31 Martta hezimet yaşanıp 2 Nisandan itibaren kurultay hesabı yapan bir kısım vekil ve parti yöneticilerine karşı da mücadele ettik. Sonuçta ben kendi öz kaynaklarımla ve partinin sadık neferleri; SKM başkanımız ve yönetimi ve bize gönül ve destek veren parti üyelerim; kontenjan ve bir kısım meclis üyesi adayları ile birlikte hepimiz Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında onurlu bir mücadele yürüttük.

BU SEÇİMİN GALİBİ OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM

İttifak için benden 1 başkan yardımcılığı, 5 meclis üyeliği, 5 akçeli işlerle uğraşan müdürlük isteyen partinin ilçe başkanına taviz vermeden, alnımızın akıyla, yüzde 31,20 oy alıp, partimin oyunu artırıp, kendi partimin meclis üyelerini meclise sokup, 2019 dönemdeki gibi partimizden istifa edip gidecek başka partilerin meclis üyelerini kendi parti listemizden meclise sokmayarak, Gebze’de aday dahi olmaya çekinen güç odaklarına karşı dimdik ayakta durarak, Kocaeli’nin batı bölgesinde partisinin oyunu ittifaksız tek başına arttıra tek belediye başkan adayı olarak, bu seçimin galibi olduğumu düşünüyorum. Belki sayısal anlamda galip değiliz, ancak tüm bunları dikkate aldığımızda, bu mücadelede mağlup olduğu zannedilenin galip olduğu ortadadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur”

# Büyükşehir, İzmit, AK Parti, parti, fatma kaplan hürriyet, seçim, Gebze, başkan

01 Nis 2024 - 17:30 Kocaeli/ Darica- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Asım Tezcan - Hanımefendi kısaca chp teşkilatlarının geldiği durumu gözler önüne sermişsiniz, inşallah bundan sonra daha sağlıklı ve nitelikli bir teşkilat ve üye yapısına dönüşebilirsiniz. Bence bu yönde mücadele etmelisiniz . Tebrik ederim.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Nisan 10:22
02

Kastamonulu Yogi - sonuna kadar haklı ve DARICA ya değişim şart

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Nisan 09:48
01

Ayhan - Önce iç hesaplaşmanızı yapıp sonra aday olsaydınız.zararınız sadece kendinize değilki,halka vatana zarar verdiniz.ah be kardeşim bir türlü beraber yürüyemiyorsunuz

Yanıtla . 6Beğen . 1Beğenme 01 Nisan 19:19
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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