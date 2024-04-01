Gebze’de 7 katlı apartmanda korkutan yangın!

Edinilen bilgiye göre, Akse Mahallesi 526 Sokak’taki 7 katlı apartmanın çatı katında izolasyon çalışmaları esnasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, dumanlar gökyüzüne yükseldi. Apartman sakinleri panikle sokağa çıkarken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri teleskobik merdiven vasıtasıyla yangına müdahale etti. Yangın apartmanın bitişiğindeki diğer apartmanlara sıçramadan söndürüldü.
Yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, apartmanın çatı katında büyük çapta hasar oluştu.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.