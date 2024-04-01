Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Üç gün sürecek Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala gözler ikramiye ödeme tarihlerine çevrilmişti. Yapılan zam oranı ve ödeme tarihleriyle ilgili ayrıntılar belli oldu. 2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli yurttaşalra ödeniyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl da Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak.
EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?
Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin TL’ye çıkaran yasa, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Emekli bayram ikramiyeleri, artık Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde yılda iki kez, toplamda 6 bin lira olarak ödenecek.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 17 ve 18'i olanlara 2 Nisan, 19, 20, 21 ve 22'si olanlara 3 Nisan, 23, 24, 25 ve 26'sı olanlara 4 Nisan'da ikramiyeleri ödenecek.
Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların tamamına 5 Nisan'da ödeme yapılacak.
Emekli Sandığı kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 1 ve 2'si olanlara 2 Nisan, 3, 4 ve 5'i olanlara ise 3 ile 5 Nisan arasında ikramiyeleri ödenecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Eski Tekaüt - Oy vermeyen emekliye birde para mı vereceksiniz.emekli oy vermedi para vermeyin .
Yorgun 41 - Sen daha paçalı donla gezerken o emekliler ülkesi için çalışıyodu.o olmayan aklınla kalkmış emekliye para yok diyosun.
Misafir - Tabi canım senin paran ya vermesin. Bak bunu aklına yaz boş tencere iktidarları devirir.kendinize bir öz eleştiri yapmak yerine şimdi il binalarındaki ihaleci tayfa bileyler koparırım diye adayların yanında gezen tayfa tepeden bakan yönetici bunlar suçlu değil 10 bin alan gariban emekli suçlu öylemi yani
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.