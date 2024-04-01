Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Üç gün sürecek Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala gözler ikramiye ödeme tarihlerine çevrilmişti. Yapılan zam oranı ve ödeme tarihleriyle ilgili ayrıntılar belli oldu. 2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli yurttaşalra ödeniyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl da Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin TL’ye çıkaran yasa, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Emekli bayram ikramiyeleri, artık Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde yılda iki kez, toplamda 6 bin lira olarak ödenecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 17 ve 18'i olanlara 2 Nisan, 19, 20, 21 ve 22'si olanlara 3 Nisan, 23, 24, 25 ve 26'sı olanlara 4 Nisan'da ikramiyeleri ödenecek.

Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların tamamına 5 Nisan'da ödeme yapılacak.

Emekli Sandığı kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 1 ve 2'si olanlara 2 Nisan, 3, 4 ve 5'i olanlara ise 3 ile 5 Nisan arasında ikramiyeleri ödenecek.

Kaynak: Haber Merkezi