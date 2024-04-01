Hakem Antalya’dan

Saka Kocaelispor’un iki maçına çıktı. 2011-12 sezonunda içerde Diyarbakır’a 3-0 kaybettiğimiz ve 2021-22 sezonunda Bursaspor’a deplasmanda 2-1 kaybettiğimiz maçlarda düdük çaldı. Serper Barış Saka’nın kariyerinde yönettiği 206 maçın 99’unu ev sahipleri, 52’sini misafir takımlar kazanırken, 35 maç beraberlikle sonuçlandı.
Kaynak: Spor servisi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.