Sakaryaspor, Şanlıurfa deplasmanında

28. hafta perdesi yarın oynanacak 4 maçla açılacak. Üçüncülük yarışındaki en sıkı rakibimiz olan Sakaryaspor, Şanlıurfa’ya konuk olacak. Puan puana olduğumuz Çorum FK da Ankara’da Keçiörengücü önüne çıkacak. Bolu-G.Birliği maçı da Play-Off hattını yakından ilgilendiriyor. Bodrum FK günü Manisa deplasmanında geçirecek.
YARIN
14.00 Şanlıurfa-Sakarya
14.00 Keçiörengücü-Çorum
17.00 Boluspor- G.Birliği
20.30 Manisa FK-Bodrum
Çarşamba
14.00 Tuzlaspor-Ümraniye
17.00 Adana-Eyüpspor
20.30 Altay-Bandırma
20.30 Kocaelispor-Göztepe
Perşembe
20.30 Erzurum-Giresunspor
TRENDYOL 1.LİG PUAN DURUMU
1.EYÜPSPOR 27 21 1 5 64 23 64
2.GÖZTEPE A.Ş. 27 17 5 5 45 15 56
___
3.SAKARYASPOR A.Ş. 27 13 8 6 41 28 47
4.AHLATCI ÇORUM FK 27 13 6 8 44 28 45
5.KOCAELİSPOR 27 13 6 8 39 31 45
6.BODRUM FK 27 12 8 7 35 19 44
7.BOLUSPOR 27 12 7 8 26 28 43
___
8.TEKSÜT BANDIRMA 27 11 8 8 37 24 41
9.GENÇLERBİRLİĞİ 27 10 10 7 31 26 40
10.ERZURUMSPOR FK 27 10 10 7 26 21 37
11.ÜMRANİYESPOR 27 9 6 12 32 39 33
12. KEÇİÖRENGÜCÜ 27 8 8 11 24 33 32
13.MANİSA FUTBOL KUL27 7 10 10 33 33 31
14. ŞANLIURFASPOR 27 6 9 12 23 30 27
15.TUZLASPOR A.Ş. 27 7 6 14 26 43 27
___
16.ADANASPOR A.Ş. 27 8 3 16 21 40 27
17.ALTAY 27 5 3 19 12 55 15
18.BITEXEN GİRESUNSPOR27 2 4 21 12 55 7
Kaynak: Spor servisi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.