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Sakaryaspor, Şanlıurfa deplasmanında

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Yaklaşık 15 günlük milli aranın ardından Trendyol 1.Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Sakaryaspor, Şanlıurfa deplasmanında mask
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28. hafta perdesi yarın oynanacak 4 maçla açılacak. Üçüncülük yarışındaki en sıkı rakibimiz olan Sakaryaspor, Şanlıurfa’ya konuk olacak. Puan puana olduğumuz Çorum FK da Ankara’da Keçiörengücü önüne çıkacak. Bolu-G.Birliği maçı da Play-Off hattını yakından ilgilendiriyor. Bodrum FK günü Manisa deplasmanında geçirecek.

 

YARIN

14.00 Şanlıurfa-Sakarya

14.00 Keçiörengücü-Çorum

17.00 Boluspor- G.Birliği

20.30 Manisa FK-Bodrum

Çarşamba

14.00 Tuzlaspor-Ümraniye

17.00 Adana-Eyüpspor

20.30 Altay-Bandırma

20.30 Kocaelispor-Göztepe

Perşembe

20.30 Erzurum-Giresunspor

 

 

TRENDYOL 1.LİG PUAN DURUMU

1.EYÜPSPOR                   27             21           1             5             64           23           64

2.GÖZTEPE A.Ş.              27             17           5             5             45           15           56

___

3.SAKARYASPOR A.Ş.     27           13           8             6             41           28           47

4.AHLATCI ÇORUM FK    27           13           6             8             44           28           45

5.KOCAELİSPOR              27             13           6             8             39           31           45

6.BODRUM FK                27             12           8             7             35           19           44

7.BOLUSPOR                 27              12           7             8             26           28           43

___

8.TEKSÜT BANDIRMA    27           11           8             8             37           24           41

9.GENÇLERBİRLİĞİ          27           10           10           7             31           26           40

10.ERZURUMSPOR FK    27           10           10           7             26           21           37

11.ÜMRANİYESPOR        27           9             6             12           32           39           33

12. KEÇİÖRENGÜCÜ       27           8             8             11           24           33           32

13.MANİSA FUTBOL KUL27          7             10           10           33           33           31

14. ŞANLIURFASPOR      27           6             9             12           23           30           27

15.TUZLASPOR A.Ş.         27           7             6             14           26           43           27

___

16.ADANASPOR A.Ş.      27           8             3             16           21           40           27

17.ALTAY                           27           5             3             19           12           55           15

18.BITEXEN GİRESUNSPOR27     2             4             21           12           55           7

Kaynak: Spor servisi

# hafta, kocaelispor

01 Nis 2024 - 17:47 Kocaeli- Spor --- Okunma

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