BAL’da gözler bu iki maçta olacak

KULLAR VE GÖLCÜK’TE NEFESLER TUTULACAK
Bu sezon BAL’da 2.Grup’ta yer alan 5 takımımız arasında Yuvacıkspor’un artık ligden düşmesi kesinleşti gibi. Diğer takımlarımızdan Gebzespor, grupta şampiyonluğa oynuyor. Diğer üç takımımız Gölcükspor, Diliskelesispor ve Kullarspor ise ligde kalıcı olmak istiyor. 3 Nisan Çarşamba günü de bu dört takımımızın kendi arasında maçları var.
İKİ MAÇTA ÖNEMLİ
Kullarspor, Başiskele Stadı’ndaki maçta 15.30’da Gebzespor’u konuk edecek. Gölcük İlçe Stadı’ndaki maçta da yine 15.30’da Gölcükspor-Diliskelesispor mücadelesi izlenecek. Bu iki maçın sonucu hem şampiyonluk yarışını, hem de ligde kalacak takımı yakından ilgilendiriyor. Yuvacıkspor ise deplasmanda Uzunköprüspor’a konuk olacak.
Kaynak: Spor Servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.