BAL’da gözler bu iki maçta olacak

KULLAR VE GÖLCÜK’TE NEFESLER TUTULACAK

Bu sezon BAL’da 2.Grup’ta yer alan 5 takımımız arasında Yuvacıkspor’un artık ligden düşmesi kesinleşti gibi. Diğer takımlarımızdan Gebzespor, grupta şampiyonluğa oynuyor. Diğer üç takımımız Gölcükspor, Diliskelesispor ve Kullarspor ise ligde kalıcı olmak istiyor. 3 Nisan Çarşamba günü de bu dört takımımızın kendi arasında maçları var.

İKİ MAÇTA ÖNEMLİ

Kullarspor, Başiskele Stadı’ndaki maçta 15.30’da Gebzespor’u konuk edecek. Gölcük İlçe Stadı’ndaki maçta da yine 15.30’da Gölcükspor-Diliskelesispor mücadelesi izlenecek. Bu iki maçın sonucu hem şampiyonluk yarışını, hem de ligde kalacak takımı yakından ilgilendiriyor. Yuvacıkspor ise deplasmanda Uzunköprüspor’a konuk olacak.

Kaynak: Spor Servisi