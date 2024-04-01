Kızlardan 10 gollü galibiyet

LİDERİ ÜÇ PUAN GERİDEN TAKİP EDİYOR
Bu sezon ilk kez kurulan, Kocaeli Kadın FK’nın pilot takımı olan Gölcük İdman Ocağı, genç oyuncularla grubunda şampiyonluk mücadelesi yapıyor. Yeşil-Siyahlı ekip, 10. hafta maçında sahasında konuk ettiği Eskişehir Öncü Gençlikspor’u 10 yendi, lider Eskişehir Büyükşehir Gençlikspor’u 3 puan geriden takip etmeye devam ediyor. Gölcük İdman Ocağı Kadın FK, bu hafta deplasmanda Yalovaspor ile karşılaşacak.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.