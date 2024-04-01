Kızlardan 10 gollü galibiyet

LİDERİ ÜÇ PUAN GERİDEN TAKİP EDİYOR

Bu sezon ilk kez kurulan, Kocaeli Kadın FK’nın pilot takımı olan Gölcük İdman Ocağı, genç oyuncularla grubunda şampiyonluk mücadelesi yapıyor. Yeşil-Siyahlı ekip, 10. hafta maçında sahasında konuk ettiği Eskişehir Öncü Gençlikspor’u 10 yendi, lider Eskişehir Büyükşehir Gençlikspor’u 3 puan geriden takip etmeye devam ediyor. Gölcük İdman Ocağı Kadın FK, bu hafta deplasmanda Yalovaspor ile karşılaşacak.