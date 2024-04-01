İzmit GB ve Güneş farklı kazandı

HEREKE GENÇLİK’İN MAÇI ERTELENDİ
Bu grupta lider Güneşspor’u 3 puan geriden takip eden Hereke Gençlikspor’un cumartesi günü Hereke Stadı’nda Üçyoldoğuspor ile oynaması gereken karşılaşma ise ertelendi. Hereke Stadı’nın görevlisi Alpaslan Sayarı’nın vefatı nedeniyle böyle bir karar alındı. Bu karşılaşma pazartesi günü Körfez Esentepe Stadı’nda oynanacaktı. Tütünçiftlikspor ile Kirazlıyalıspor arasında Körfez Stadı’ndaki maçta 1-1 berabere bitti.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.