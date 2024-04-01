İzmit GB ve Güneş farklı kazandı

HEREKE GENÇLİK’İN MAÇI ERTELENDİ

Bu grupta lider Güneşspor’u 3 puan geriden takip eden Hereke Gençlikspor’un cumartesi günü Hereke Stadı’nda Üçyoldoğuspor ile oynaması gereken karşılaşma ise ertelendi. Hereke Stadı’nın görevlisi Alpaslan Sayarı’nın vefatı nedeniyle böyle bir karar alındı. Bu karşılaşma pazartesi günü Körfez Esentepe Stadı’nda oynanacaktı. Tütünçiftlikspor ile Kirazlıyalıspor arasında Körfez Stadı’ndaki maçta 1-1 berabere bitti.