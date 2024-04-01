Kağıtspor zora soktu

DÜŞME HATTINDA

Geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe Kolejliler’e mağlup olan Büyükşehir Kağıtspor, düşme hattından kurtulmak adına Esenler Erokspor ile çok kritik bir maça çıktı. İlk çeyreği 20-10 devreyi de 42-32 geride tamamlayan Mavi-Beyazlı ekip, üçüncü periyotta da 12 sayı farkla 66-44 gerideydi. Son periyotta 28-19’luk bir seri yakalayan, maça ilk kez ortak olan Mavi-Beyazlı ekip, sonunu getiremedi. Karşılaşmayı 85-82 kaybeden Kağıtspor, 42 puanla düşme hattında yer alıyor.

BU HAFTA DA KRİTİK MAÇ VAR

Büyükşehir Kağıtspor da, bu maçta 25’şer sayı atan Coselle Payne ile Martın Stone, yenilgiye engel olamadı. Mavi-Beyazlı ekibin yerli oyuncular bu maçta skora çok fazla katkı sağlayamadı. Bu sezona çok iddialı başlayan, kadrosunda üç yabancı oyuncu bulundura Mavi-Beyazlı ekip, Play-Off yarışı yapması beklenirken şimdi düşme korkusunu yakından hissediyor. Kağıtspor, 5 Nisan Cuma günü 20.00’de İzmit’te Bornova Belediye Karşıyaka’yı konuk edecek.