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Kağıtspor zora soktu

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Erkekler Basketbol 1.Lig’de kümede kalma mücadelesi veren Kağıtspor, bir türlü düzlüğe çıkamıyor. Mavi-Beyazlı ekip, son maçında evinde Esenler Erokspor’a üç sayı farkla 85-82 mağlup oldu.

Uğur Uludağ
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Kağıtspor zora soktu
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DÜŞME HATTINDA

Geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe Kolejliler’e mağlup olan Büyükşehir Kağıtspor, düşme hattından kurtulmak adına Esenler Erokspor ile çok kritik bir maça çıktı. İlk çeyreği 20-10 devreyi de 42-32 geride tamamlayan Mavi-Beyazlı ekip, üçüncü periyotta da 12 sayı farkla 66-44 gerideydi. Son periyotta 28-19’luk bir seri yakalayan, maça ilk kez ortak olan Mavi-Beyazlı ekip, sonunu getiremedi. Karşılaşmayı 85-82 kaybeden Kağıtspor, 42 puanla düşme hattında yer alıyor.

Kağıtspor zora soktu

BU HAFTA DA KRİTİK MAÇ VAR

Büyükşehir Kağıtspor da,  bu maçta 25’şer sayı atan Coselle Payne ile Martın Stone, yenilgiye engel olamadı. Mavi-Beyazlı ekibin yerli oyuncular bu maçta skora çok fazla katkı sağlayamadı. Bu sezona çok iddialı başlayan, kadrosunda üç yabancı oyuncu bulundura Mavi-Beyazlı ekip, Play-Off yarışı yapması beklenirken şimdi düşme korkusunu yakından hissediyor. Kağıtspor, 5 Nisan Cuma günü 20.00’de İzmit’te Bornova Belediye Karşıyaka’yı konuk edecek.

# Büyükşehir, İzmit, hafta, VAR

01 Nis 2024 - 18:12 - Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Emre Ks - küme düşer bu takım, ben olsam süper lige takım yaparım, adını kocaelispor kağıt koyarım, rengini yeşil siyah yaparım, taraftar desteği ile süper lige taşırım, ama bizim kağıt yöneticileri böyle rahat, taraftar baskısı yok, Murat Yolcu senelerdir başarısız ama kovulmuyor, oyuncular rahat, nasılsa kızan eden yok.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Nisan 10:52

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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