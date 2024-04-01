Kocaeli Kadın FK Play-Off’ta kayıp

PLAY-OFF’TA GALİBİYETİ YOK

Kadınlar futbolda Türkiye’nin altyapısına en çok önem veren kulübü olarak bilinen, Milli Takımada birçok oyuncu veren Kocaeli Kadın FK, iki yıldır kendi yetiştirdiği oyuncularla liglerde mücadele ediyor. Yeşil-Siyahlı ekip, bu sezon 1.Lig’de çok genç oyuncularla Play-Off’a yükselmeyi başarmıştı. Temsilcimiz, Play-Off’ta bütçeli takımlar karşısında henüz galibiyeti bulunmuyor. Cumartesi günüde M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki maçta Giresun Sanayispor’a 4-0 gibi farklı skorla yenildi.