Kocaeli Kadın FK Play-Off’ta kayıp

PLAY-OFF’TA GALİBİYETİ YOK
Kadınlar futbolda Türkiye’nin altyapısına en çok önem veren kulübü olarak bilinen, Milli Takımada birçok oyuncu veren Kocaeli Kadın FK, iki yıldır kendi yetiştirdiği oyuncularla liglerde mücadele ediyor. Yeşil-Siyahlı ekip, bu sezon 1.Lig’de çok genç oyuncularla Play-Off’a yükselmeyi başarmıştı. Temsilcimiz, Play-Off’ta bütçeli takımlar karşısında henüz galibiyeti bulunmuyor. Cumartesi günüde M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki maçta Giresun Sanayispor’a 4-0 gibi farklı skorla yenildi.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.