Ancak belediye sadece parktaki oturma alanlarının tahtalarını söktüğünü ve temizlik yaptığını söyleyen vatandaşlar, “Parkla ilgilenilmesi bizi mutlu etti ama bakımı yarım bırakıldı. Oturma alanlarının tahtaları söküldü artık hiç oturamaz olduk. Ağaçlara bakım yapılmadı. Biz parkın bakım yapılarak kullanılır hale getirilmesini istiyoruz. Parka kamera takılmasını ve ateş yakanların cezalandırılmasını talep ediyoruz. Bu parkın en kısa zamanda mahalle sakinlerinin ve çocukların kullanacağı bir şekilde düzenlenmesini istiyoruz” dedi.
01 Nis 2024 - 18:44- Perde Arkası Güncelleme:
Yüzbaşılar’daki park bir an önce onarılmalı
Gölcük Yüzbaşılar Mahallesi’nde bulunan çocuk parkının çevresinde bulunan oturma gruplarının tahtalarının sökülmesi, çocuk oyun gruplarının yanında bulunan çınar ağaçlarının köklerinden dolayı sert zeminlerdeki yürüme alanlarında yetişkinlerin dahi yürümekte zorlanması ile ilgili Perde Arkası köşesinde yayınlanan vatandaş şikayetiyle birlikte belediye park ile ilgilendi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Siz.biz - Fatma kaplan onaracak beklemede kalınn
Ya Sabir - Fatma hn. Gölcük'ün başkanı değil, Gölcük le kim ilgileniyor ona sor.
Sardalya - Oturduğun yere ayak koyarsanız sonuç bu.Yapmak değil tutmak çok daha değerli.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.