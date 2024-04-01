Yüzbaşılar’daki park bir an önce onarılmalı

Ancak belediye sadece parktaki oturma alanlarının tahtalarını söktüğünü ve temizlik yaptığını söyleyen vatandaşlar, “Parkla ilgilenilmesi bizi mutlu etti ama bakımı yarım bırakıldı. Oturma alanlarının tahtaları söküldü artık hiç oturamaz olduk. Ağaçlara bakım yapılmadı. Biz parkın bakım yapılarak kullanılır hale getirilmesini istiyoruz. Parka kamera takılmasını ve ateş yakanların cezalandırılmasını talep ediyoruz. Bu parkın en kısa zamanda mahalle sakinlerinin ve çocukların kullanacağı bir şekilde düzenlenmesini istiyoruz” dedi.