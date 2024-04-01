Pazar günü acilde yaşadığı olayı anlatan Yıldız, “Eşim Sevil Yıldız rahatsızlandı ve acile gittik. Eşim astım bronşit hastası. Eşimin durumu kötüydü. Nefes almakta zorlanıyordu. Bizi yeşil alana aldılar. Burada eşim yeniden fenalaştı. Sekretaryaya durumun ağırlaştığını ve eşimin acil müdahale için kırmızı alana alınmasını istedim. Bankoda bulunan personel benimle kavga etmeye başladı. Kendisini hiç muhatap almadım ve eşimi Özel Marmara Hastanesi’ne götürerek ücretli muayene etmek zorunda kaldım. Özel hastanede hemen müdahale ettiler. Böyle personeller vatandaşı devlet hastanesinden soğutuyor. İnsanların sağlık personeline yönelik tepkilerini artırıyorlar” dedi.
Devlet hastanesi bakmayınca özel hastaneye gitti
Derince’de eşi rahatsızlanan Rasim Yıldız isimli vatandaş eşini Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.
01 Nis 2024 - 19:12 Kocaeli/ Derince- Perde Arkası --- Okunma Yazdır
Mahreç Süriye Çatak Tek
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(15 )
Adalet - Devlet hastanelerinde işini kim yapmıyorsa işe son vereceksin bunlar ancak bundan anlarlar kendilerini bulunmaz hint kumaşı zannediyorlar yasa çıkarıp işini su istimal eden kim varsa işine son vereceksin o zaman alıllanırlar
SağlıklıBulut - O iş tam olarak öyle değil. Beyefendi eşinin fenalaştığını ve kırmızı alana alınıp hızlı müdahale edilmesini talep etmiş. Zaten yapışan triyajda hanımefendinin kırmızı kodlu olmadığı ortada. O yüzden sırası alınmış ve bekliyor. Kırmızı alana öyle sipariş üzerine geçilmiyor. Kaldı ki bu olayda kilit nokta şu; EĞER HANIMEFENDİ KIRMIZI KODLU OLSA İDİ GİTTİĞİNİZ ÖZEL HASTANE ACİL SERVİSİNDE KURUŞ PARA ÖDEMEDEN ÇIKARDINIZ. ÖZEL HASTENE DE SİZİ YEŞİL OLARAK DEĞERLENDİRMİŞ Kİ SİZDEN ÜCRET TALEP EDEBİLMİŞ :) Özel hastane de hemen ilgilenmelerinin sebebi boş olması. Devlet hastane acillerinin durumu malum. hakkınızı yanlış arıyorsunuz. Birilerini suçlayarak değil neden bu halde olduğunuzu düşünerek yazın.
Abc - Derince Sopalı saglık ocagı oldu. Sopalı devlet hastanesi
Melek - geçenlerde annemi tansiyon yüksekliğinden dolayı götürdük tam 45 dk muayene başlamadı bankodaki erkek çalışanının üslubu inanılmaz çirkindi 184 ü arayıp şikkeyet ettğimde eğitim verildiği bilgisi verildi herşey çok güzel gerçekten sağlıkta çığır açtık...
Millet - Multeci yabanci olsan sira beklemeden ilac parasi bile olmadan onden alip en iyi sekilde ilgilenirler
Efe - Ne zaman devlete gitsem suratları beş karış hava da sanki zorla çalıştırıyorlar, konuşurken yüzüne bile bakmıyorlar Rabbim kimseyi devlet hastanelerine düşürmesin
Gerçekler - Akp li değilsin ondan
Son Yolcu - Beyefendi şunu bilmeli ki kişinin hangi alana gideceğine sekreterya karar vermiyor,triaj bölümü karar veriyor yani boşuna bankoda sekreteri ile münakaşa etmiş.
Yurdum Insanı - Ben ordaydim elli kişi vardı sırada beklememek için muayenesini iptal ettirdi bayan gayet güzel bir şekilde iptal etti agzını acmadı
Misafir - Hastane personeli çok şımarık bunlara devlet kadro verdi boşa verdi insanlara çok kötü davranış sergiliyor.hepsi değil ama çoğunluk öyle maalesef
Millet - Tum hastaneler ozel olmali cok haklisiniz sanki zorla calistiriliyormus gibi milleti azarliyorlar
Derince-41 - Hasta yakını olarak cimere başvurun. Olay gününe ait evrak vb ne varsa toplayın. Duyarsızlık ne imis öğrensinler.
Olay tam anlatıldı gibi ise orada hasta daha kotu duruma geçmiş olsa hatta vefat etmesine sebep olsa göz göre, ondan sonra hasta yakını hastane cam çerçeve indirince sağlık çalışanına darp uygulayınca suçlu oluyor. Çalışanlar olarak daha duyarlı olunmalı.
Yurdum Insanı - Bankodaki bayan ne yapacak hakarete uğrayan sesini bile cikartmayan bayan
İzmitlii - Kırmızı alana öyle kafana göre hasta alamazsın.ayrica hastaneyi çalışanları zan altında bırakan tutumunuzdan dolayı kiniyorum
Emin Çıracı - Hep yalan beyanlar adam dediği şeylere bakıp haber yapamazsınız.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.