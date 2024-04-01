Devlet hastanesi bakmayınca özel hastaneye gitti

SağlıklıBulut - O iş tam olarak öyle değil. Beyefendi eşinin fenalaştığını ve kırmızı alana alınıp hızlı müdahale edilmesini talep etmiş. Zaten yapışan triyajda hanımefendinin kırmızı kodlu olmadığı ortada. O yüzden sırası alınmış ve bekliyor. Kırmızı alana öyle sipariş üzerine geçilmiyor. Kaldı ki bu olayda kilit nokta şu; EĞER HANIMEFENDİ KIRMIZI KODLU OLSA İDİ GİTTİĞİNİZ ÖZEL HASTANE ACİL SERVİSİNDE KURUŞ PARA ÖDEMEDEN ÇIKARDINIZ. ÖZEL HASTENE DE SİZİ YEŞİL OLARAK DEĞERLENDİRMİŞ Kİ SİZDEN ÜCRET TALEP EDEBİLMİŞ :) Özel hastane de hemen ilgilenmelerinin sebebi boş olması. Devlet hastane acillerinin durumu malum. hakkınızı yanlış arıyorsunuz. Birilerini suçlayarak değil neden bu halde olduğunuzu düşünerek yazın.