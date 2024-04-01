Sırakavaklar Sokakta yol ve kaldırım işgal ediliyor

Vatandaşlar sokağın uzun zamandır asfaltlanmadığını ve çukur içinde olduğunu belirterek, “Sokağımızın çukur içinde olması yetmiyormuş gibi bir de lokantaların ve kafelerin işgali altında. Kafe ve lokantalar yola attıkları masa sandalyeler ile birlikte hem kaldırımı hem de araç yolunu işgal ediyor. Burada insanların hayatı riske atılmasına rağmen belediye bir tek söz bile söylemiyor. Yani kaldırım ve yol işgali çok normalmiş gibi karşılanıyor. Yolda yürümekte zorlanıyoruz. Zabıtaların ne iş yaptığını gerçekten merak ediyoruz. İzmit Belediyesi zabıta ekipleri artık bu tür sokak işgallerine izin vermemeli” dedi.