İzmit Marina'da çöküntü var

Marina’yı kullanan, bu alanda balık tutan vatandaşlar, yaklaşık bir karış çöküntünün olduğu Marina’nın bir an önce tadilatının yapılmasını istiyor. Vatandaşlar, “ İzmit’e her kesin deniz havası almak, dinlenmek için kullandığı Marina’da Deniz Otobüsleri kalkış noktası ile Gayret Gemisi arasında bulunan bölgede derin bir çatlak var. Bu çatlak marinanın çökmesine neden olabilir. Bu konuda yetkili kurumların bir an önce müdahale etmesini bekliyoruz.
1999’DA BÜYÜK FELAKETİ ÖNLEDİ
İzmit Marina yapıldığında denize çakılan kazıklar 1999 depreminde bu bölgede büyük bir felaketin yaşanmasını engellemişti. Kazıklar nedeniyle Otel Asya’dan itibaren dolgu alanı olan bu bölge çökmedi. Ancak şu anda bir çöküntü ile karşı karşıya olduğunu düşünüyoruz. Çatlak adeta Marina’nın ikiye bölmüş gibi. Çatlağın arasında yaklaşık bir karışlık mesafe var. Belediyenin ve ilgili kurumların bir an önce bu duruma müdahale etmesini ve olası yaşanacak bir felaketin önüne geçmesini istiyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Geri Zekalı - orayı sefa başkan yaptı o günden bu güne bakım yapıldımı sormak lazım
Cengi̇z - Doğa tahsilatı er geç yaparrrrr
Osman Han - Orası yapılırken çok büyük proje hataları vardı. Hangi akıl eski marinayı bozup bu hale getirdi? Hesap vermeli.
Yıllardır Var Çatlaklr - O çatlaklar yıllardır var.Yeni değilki.Çatlar ve beton atılır,çatlar ve yine beton atılır.
Yıllardır böyle
Güral - Deniz verdiklerini geri almaya hazırlanıyor sizde hazır olun.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.