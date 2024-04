İzmit Marina'da çöküntü var

Marina’yı kullanan, bu alanda balık tutan vatandaşlar, yaklaşık bir karış çöküntünün olduğu Marina’nın bir an önce tadilatının yapılmasını istiyor. Vatandaşlar, “ İzmit’e her kesin deniz havası almak, dinlenmek için kullandığı Marina’da Deniz Otobüsleri kalkış noktası ile Gayret Gemisi arasında bulunan bölgede derin bir çatlak var. Bu çatlak marinanın çökmesine neden olabilir. Bu konuda yetkili kurumların bir an önce müdahale etmesini bekliyoruz.

1999’DA BÜYÜK FELAKETİ ÖNLEDİ

İzmit Marina yapıldığında denize çakılan kazıklar 1999 depreminde bu bölgede büyük bir felaketin yaşanmasını engellemişti. Kazıklar nedeniyle Otel Asya’dan itibaren dolgu alanı olan bu bölge çökmedi. Ancak şu anda bir çöküntü ile karşı karşıya olduğunu düşünüyoruz. Çatlak adeta Marina’nın ikiye bölmüş gibi. Çatlağın arasında yaklaşık bir karışlık mesafe var. Belediyenin ve ilgili kurumların bir an önce bu duruma müdahale etmesini ve olası yaşanacak bir felaketin önüne geçmesini istiyoruz” dedi.