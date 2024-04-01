Büyükşehir’e teşekkür ettiler

Yapılan çalışma ile ilgili sokak sakinleri adına Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden Mahalle Muhtarı Yusuf Çevik, “Sokağımızdan bazı noktalarda çökme ve aşınmalar olmuştu. Sokakta bulunan evlerin bodrum katlarına yağmur suyu giriyordu. Durumu Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ilettik ve Büyükşehir ekipleri sokağımıza gelip tüm gerekli düzenlemeleri yaptı. Bu çalışma için sokakta yaşayan vatandaşlarım ve kendi şahsim adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyorum” dedi.