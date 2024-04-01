Roma’da Bir Cinayet SDKM’de

7 Nisan Pazar günü gelecek olan tiyatronun biletleri Karaman Kırtasiye, Biletix ve Biletini Al internet sitelerinden alınabilir. Müzikleri Orhan Enes tarafından yapılan oyunda, Zeynep Gülmez, Kubilay Penbeklioğlu, Melek Şahin, Betül Dikyol, Volkan Kemal Yalav rol alıyor. Oyunda, aşkın şehri Roma’da muhteşem olması gereken bir gün hiç de beklenildiği gibi gitmez. Sonu kestirilemeyen bu muhteşem gün, herkesin sırlarının bir bir ortaya döküldüğü unutulmaz bir sona şahitlik edecektir. Bu sonda birinin değil hepsinin parmağının olduğu bir süreci anlatacak.