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01 Nis 2024 - 20:30- Gündem G:

Kocaeli sandığa koşmadı: İşte oy kullanmayan kişi sayısı

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31 Mart yerel seçimleri son 20 yılın en düşük katılımlı seçimi oldu. Kocaeli’de 1 milyon 533 bin 306 seçmenin 361 bin 573’ü sandık başına gitmedi, oyunu kullanmadı. Kocaeli’nin seçime katılım oranı Türkiye ortalamasının altında kaldı. Türkiye genelinde seçime katılım yüzde 78,55 iken, Kocaeli’de bu oran 76,41’de kaldı.

Süriye Çatak Tek
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Kocaeli sandığa koşmadı: İşte oy kullanmayan kişi sayısı mask
Kocaeli sandığa koşmadı: İşte oy kullanmayan kişi sayısı
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SEÇİME KATILIM YÜZDE 76,41

31 Mart Yerel seçimlerinde Kocaeli’de AK Parti Büyükşehir ile birlikte 9 ilçeyi kazanırken, CHP ise 3 belediyeyi kazandı. Değişimlerin olduğu seçimde kazananlardan çok sandığa gitmeyen vatandaşlar göze çarptı. Türkiye genelinde olduğu gibi, bu durum Kocaeli’de de seçmenin bir tep/kişi, tavrı olarak değerlendirildi.

Kocaeli genelinde 1 milyon 533 bin 306 seçmenden 1 milyon 171 bin 733’ü sandık başına giderek oyunu kullandı. 361 bin 573 seçmen ise sandık başına gitmedi. Seçime katılım oranı yüzde 76,41 olurken, Kocaeli seçime katılım noktasında Türkiye ortalamasının altında kaldı.

 

KANDIRA REKOR KIRDI

Kocaeli’de sandık başına gitmeyen 361 bin 573 seçmenin ilçelere oranları da belli oldu. 12 ilçe arasında en fazla seçmenin sandığa gittiği ilçe Kandıra oldu. Kandıra’da AK Parti adayı Erol Ölmez ve bağımsız aday Cengiz Kan arasında kıran kırana geçen yarışa Kandıralılar büyük destek verdi. Kandıra’da 39 bin 164 seçmenin 34 bin 424’ü sandık başına gitti. Yüzde 87,89 oranında katılım ile Kocaeli’de bu seçimlerde rekora imza attı. Kandıra’yı yüzde 80,02 katılım oranı ile Başiskele takip etti.

 

EN DÜŞÜK KATILIM ÇAYIROVA’DA

Kocaeli’de sandık başına gitmeyen seçmen sayısında en düşük oran Çayırova oldu. AK Parti adayı Bünyamin Çiftçi ve İYİ Parti adayı Şevki Demirci arasında geçen yarışta 108 bin 852 seçmenin 79 bin 694’ü sandık başına gitti. 29 bin 158 seçmen ise sandık başına gitmeyi tercih etmedi. Böylece Çayırova’da seçime katılım oranı yüzde 73,21’de kaldı. Çayırova’dan sonra en düşük katılım da yüzde 73,51 ile Gebze takip etti. Gebze’de 295 bin 622 seçmenin 78 bin 285’i sandık başına gitmedi.

 

İZMİT’E 60 BİN 965 KİŞİ SANDIĞA GİTMEDİ

Çayırova’da 29 bin 158, Darıca’da 42 bin 677, Gebze’de 78 bin 285, Gölcük’te 32 bin 714, Başiskele’de 17 bin 19, Dilovası’nda 8 bin 205, Körfez’de 31 bin 814, Derince’de 24 bin 809, İzmit’te 60 bin 965, Kandıra’da 4 bin 740, Kartepe’de 21 bin 68, Karamürsel’de 11 bin 261 kişi sandık başına gitmedi. Kocaeli’de toplam 361 bin 573 kişi sandık başına gitmeyerek tepkisini ortaya koydu.

 

Kocaeli sandığa koşmadı: İşte oy kullanmayan kişi sayısı

# Büyükşehir, İzmit, AK Parti, parti, Kartepe, Gölcük, sandık, Kocaeli

01 Nis 2024 - 20:30 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(7)
07

İşçi - 90 bin lira maaş alıyorlarya sandığa gitmeye gerek duymuyorlar

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Nisan 10:38
06

Gerçekler - Siyasetçiler geldiği yeri unutmaya devam ettikçe bu oran düşmeye devam eder

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 02 Nisan 10:22
04

Özlem Alemdar - Hastanede olanlar ve de hastane sonrası oksijen kullanmak zorunda olanlar da gidemedi. Başvurular 19 Ocak ' ta sona ermiş, sonra hastalananlar oy kullanamadı.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 02 Nisan 09:37
02

Sorumlu Kim - Sistem sandığa gelmeyenleri önemsemiyor. Diyelim ki%70 sandığa gitmedi. Eee sorun değil. Gelenlerin oyları sayılacak mi? Evet.

Yanıtla . 6Beğen . 1Beğenme 02 Nisan 00:55
05

Vc - @41,5 01 nolu yoruma cevabı: İstatistik olarak her kesimden sandığa gitmeyen olacağı için sonuç değişmezdi

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 02 Nisan 10:02
Diğer 5 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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