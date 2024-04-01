Kocaeli sandığa koşmadı: İşte oy kullanmayan kişi sayısı

SEÇİME KATILIM YÜZDE 76,41

31 Mart Yerel seçimlerinde Kocaeli’de AK Parti Büyükşehir ile birlikte 9 ilçeyi kazanırken, CHP ise 3 belediyeyi kazandı. Değişimlerin olduğu seçimde kazananlardan çok sandığa gitmeyen vatandaşlar göze çarptı. Türkiye genelinde olduğu gibi, bu durum Kocaeli’de de seçmenin bir tep/kişi, tavrı olarak değerlendirildi.

Kocaeli genelinde 1 milyon 533 bin 306 seçmenden 1 milyon 171 bin 733’ü sandık başına giderek oyunu kullandı. 361 bin 573 seçmen ise sandık başına gitmedi. Seçime katılım oranı yüzde 76,41 olurken, Kocaeli seçime katılım noktasında Türkiye ortalamasının altında kaldı.

KANDIRA REKOR KIRDI

Kocaeli’de sandık başına gitmeyen 361 bin 573 seçmenin ilçelere oranları da belli oldu. 12 ilçe arasında en fazla seçmenin sandığa gittiği ilçe Kandıra oldu. Kandıra’da AK Parti adayı Erol Ölmez ve bağımsız aday Cengiz Kan arasında kıran kırana geçen yarışa Kandıralılar büyük destek verdi. Kandıra’da 39 bin 164 seçmenin 34 bin 424’ü sandık başına gitti. Yüzde 87,89 oranında katılım ile Kocaeli’de bu seçimlerde rekora imza attı. Kandıra’yı yüzde 80,02 katılım oranı ile Başiskele takip etti.

EN DÜŞÜK KATILIM ÇAYIROVA’DA

Kocaeli’de sandık başına gitmeyen seçmen sayısında en düşük oran Çayırova oldu. AK Parti adayı Bünyamin Çiftçi ve İYİ Parti adayı Şevki Demirci arasında geçen yarışta 108 bin 852 seçmenin 79 bin 694’ü sandık başına gitti. 29 bin 158 seçmen ise sandık başına gitmeyi tercih etmedi. Böylece Çayırova’da seçime katılım oranı yüzde 73,21’de kaldı. Çayırova’dan sonra en düşük katılım da yüzde 73,51 ile Gebze takip etti. Gebze’de 295 bin 622 seçmenin 78 bin 285’i sandık başına gitmedi.

İZMİT ’E 60 BİN 965 KİŞİ SANDIĞA GİTMEDİ

Çayırova’da 29 bin 158, Darıca’da 42 bin 677, Gebze’de 78 bin 285, Gölcük’te 32 bin 714, Başiskele’de 17 bin 19, Dilovası’nda 8 bin 205, Körfez’de 31 bin 814, Derince’de 24 bin 809, İzmit’te 60 bin 965, Kandıra’da 4 bin 740, Kartepe’de 21 bin 68, Karamürsel’de 11 bin 261 kişi sandık başına gitmedi. Kocaeli’de toplam 361 bin 573 kişi sandık başına gitmeyerek tepkisini ortaya koydu.