İzmit'te yıkılması beklenen bina beyaza boyandı

2 MİLYON LİRAYA ALMIŞTI

İzmit Veliahmet Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde, İzmit Ortaokulu’na komşu 6 katlı apartmanın yıkılacağı öğrenilmişti. Önce dairelerde oturan apartman sakinleri tarafından boşaltılan binadan daha sonra girişteki 4 dükkânda bulunan işletmeler de ayrılmıştı. Eski apartmanı, altındaki dükkânlardan birinde hizmet veren Eminevim isimli faizsiz finansman şirketinin 2 milyon TL bedelle hak sahiplerinden satın aldığı öğrenilmişti.

YETERLİ YOL YOKMUŞ

Devamında Eminevim şubesi, İzmit Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi karşısında yer alan bir dükkâna taşınırken, eski binayı yıkacağı ve yeniden inşa edeceği bilgisine ulaşılmıştı fakat yıkım işi şimdilik ertelendi. Binanın krem dış cephe rengi beyaza, kahverengi balkon demirleri griye boyandı. Erteleme kararının, yıkımda kullanılacak yeterli yolun olmaması sebebiyle alındığı öğrenildi.

SON DERECE ESKİ BİR YAPI-İzmit Veliahmet Mahallesi İnönü Caddesi’nde bulunan apartman boyanmasına rağmen yılların yorgunluğunu taşıyor.