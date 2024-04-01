İzmit'te yıkılması beklenen bina beyaza boyandı

2 MİLYON LİRAYA ALMIŞTI
İzmit Veliahmet Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde, İzmit Ortaokulu’na komşu 6 katlı apartmanın yıkılacağı öğrenilmişti. Önce dairelerde oturan apartman sakinleri tarafından boşaltılan binadan daha sonra girişteki 4 dükkânda bulunan işletmeler de ayrılmıştı. Eski apartmanı, altındaki dükkânlardan birinde hizmet veren Eminevim isimli faizsiz finansman şirketinin 2 milyon TL bedelle hak sahiplerinden satın aldığı öğrenilmişti.
YETERLİ YOL YOKMUŞ
Devamında Eminevim şubesi, İzmit Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi karşısında yer alan bir dükkâna taşınırken, eski binayı yıkacağı ve yeniden inşa edeceği bilgisine ulaşılmıştı fakat yıkım işi şimdilik ertelendi. Binanın krem dış cephe rengi beyaza, kahverengi balkon demirleri griye boyandı. Erteleme kararının, yıkımda kullanılacak yeterli yolun olmaması sebebiyle alındığı öğrenildi.
SON DERECE ESKİ BİR YAPI-İzmit Veliahmet Mahallesi İnönü Caddesi’nde bulunan apartman boyanmasına rağmen yılların yorgunluğunu taşıyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Tr - İzmit belediyesi yle gülümse izmit hatta kahkaga at çünki iki seneye kadar elimizde izmit belediyesi kalmayacak
Mrtk - Ne güzel otel olur orası var ya...
İzmitli - Sanki yarın yeterli yol olucakmış gibi saçma sapan bı erteleme olmuş
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.