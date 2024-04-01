Borsa günü hafif yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,17 değer kazanarak 9.157,54 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,14 puan artarken, toplam işlem hacmi 107,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,08, holding endeksi yüzde 1,41 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,36 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 5,39 ile madencilik oldu.

Kaynak: AA