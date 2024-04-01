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01 Nis 2024 - 21:41- Siyaset G:

Büyükakın: Vatandaşın mesajını analiz edeceğiz

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Yerel seçimlerin ardından AK Parti ilk koordinasyon toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, vatandaşın mesajını iyi analiz edeceklerini ve mesajın gereğini yapacaklarını belirtti.

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Büyükakın: Vatandaşın mesajını analiz edeceğiz
Büyükakın: Vatandaşın mesajını analiz edeceğiz
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İLK TOPLANTI YAPILDI

31 Mart yerel seçimlerinin ardından AK Parti Kocaeli teşkilatları koordinasyon toplantısı SEKA Bahçe Düğün Salonunda yaptı. Toplantıya, Milletvekilleri Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysel Tipioğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman, Sami Çakır, Bükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Başkanı Şahin Talus, 9 ilçenin belediye başkanı, MKYK üyesi İlyas Şeker, ilçe başkanları, belediye başkan adayları, il yöneticileri katıldı.

 

Büyükakın: Vatandaşın mesajını analiz edeceğiz

4 YIL SONRAKİ SEÇİME HAZIRLANACAĞIZ

Uzun süren bir seçim maratonu yaşadıklarını belirten İl Başkanı Şahin Talus, seçim sürecinde emek veren ve oy veren herkese teşekkür etti. Cumhur İttifakı olarak gece gündüz sahada olduklarını ifade eden Talus, “Ekiplerimizle seçim sürecini değerlendirdik. Bundan sonra sandık ve mahalle bazlı çalışma yapacağız. Her sandıkta birilerinin gönlüne daha az dokunmuşsak ona gideceğiz. Bu gün itibarıyla 4 yıl sonraki seçim için çalışmaya başladık. Kocaeli’de Büyükşehir ve 9 ilçesi bizde 3 ilçesi CHP’de. Bütün belediye başkanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Biz belediye başkanlarımızla tüm seçim beyannamelerimizde yer alan çalışmaları yapmaya başlayacağız. Yarın itibariyle seçim beyannamesi çalışmalarımıza başladık” dedi.

 

Büyükakın: Vatandaşın mesajını analiz edeceğiz

HALKIN İRADESİ ÜZERİNDE İRADE YOK

İl başkanın değerlendirmelerine katıldığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Yaklaşık diğer adayların toplamı kadar oy alarak Büyükşehir Belediyemiz aldı. Vatandaşımız Büyükşehir Belediyesi’nin devamı şeklinde tercihini kullandı. Emanetin yine aynı yönetime teslim edilmesi yönünde kullandı. 9 belediyede devam, 3’ünde ise değişim istedi. Halkın iradesi üzerinde hiçbir irade yoktur ve onların iradesini saygı ile karşılıyoruz. Demokrasilerde sandıklarda çıkan sonuçlara saygı duyulur.

 

Büyükakın: Vatandaşın mesajını analiz edeceğiz

MESAJI DOĞRU ANLAYACAĞIZ

Önümüzdeki süreçte ilçelerimizde hem de mahallelerimizde sandık sandık seçim sonuçlarını analiz edeceğiz. Ekonomik ve sosyal analizlerini alacağız. Seçmenin verdiği mesajları doğru algılayacağız. Nerelerde eksik kalmışsak oraları hızla tamamlayacağız. Bu süreç gerçek belediyecilik ile algı belediyeciliğin arasındaki fark ortaya çıkaracaktır. Gerçek belediyecilik ve algı belediyeciliği ile ilgili ayrımı iyi ortaya koyamadık. Belediye başkanlığı ve belediye yönetmek sadece kazanmakla ibaret değildir. Seçimlerden sonra yapılacak hizmetler önemlidir.

 

Büyükakın: Vatandaşın mesajını analiz edeceğiz

SANDIĞA GİDİLMEDİ

Türkiye genelinde 2019 yılında alınan oylar kıyaslandığında CHP’nin oylarını minimal artırdığı, AK Parti’nin ise oylarının düştüğü görülüyor. Seçmenlerimizin sandığa gitmeme yönünde tercihini kullandığını görüyoruz. Seçmenimizin eli başka partiye oy vermeye eli varmamış, sandığa gitmemiş. Geçmiş dönemde olduğu gibi gelecek dönemde de canla başla çalışacağız. Gerçek belediyeciliği önümüzdeki dönem yine vatandaşımız takdir edecektir. Vatandaşımızın mutluluğu için çalışacağız. Türkiye genelindeki genel trend ile karşılaştırdığımızda Kocaeli’nin başarılı olduğunu söyleyebiliriz

 

SANDIĞA GİDİLMEMESİNİ ARAŞTIRACAĞIZ

Seçimin kaybedilmesinin gerekçelerinin sorulması üzerine Büyükakın, “Altında ekonomik, sosyolojik, seçmen davranışlarındaki değişiklikler var. Sandığa gitmeme davranışının üzerinde bir saha çalışması yapmak lazım. Bunu görmeden değerlendirme yapmak çok doğru olmaz. Türkiye genelinde CHP’nin aldığı oylarda bir artış yok. 2019’da 20 milyon, şimdi 13 milyon 749 bin, CHP ise 2019 yılında 13 milyon 983 bin, şimdi ise 14 milyon 34 oy aldı. oyları çok az artmış. Bu CHP kazandı demek değil AK Parti kaybetti anlamına geliyor. Bizim seçmenimiz sandığa gitmedi. Bunun sebeplerini araştırmak lazım. Sormadan tahmin etmek doğru olmaz” dedi.

 

 

Cumhurbaşkanı aradı

 

AK Parti Koordinasyon toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Cumhurbaşkanımızla telefonda görüşme yaptık. Cumhurbaşkanımız bizi tebrik etti. Önümüzdeki süreçte yapılacak toplantıda seçim sonuçları yeniden değerlendirilecek. Kaybettiğimiz iki ilçe seçim sonuçları bir önceki seçim sonucu ile karşılaştırıldığında 2019 seçimlerinde iki ilçede de başa baş giden bir seçim yaşanmıştı. Sandığa gidilmemesi nedeniyle burada bir kayıp olduğunu söyleyebiliriz”  dedi.

  

Talus en başarılı il başkanı

 

Teşkilatların kusurunun olmadığını, seçim kaybetmede tüm kusurların yöneticilerin olduğunu söyleyen Büyükakın, en başarılı il başkanını Şahin Talus olduğunu söyledi.

 

TEŞKİLATLARIN ZERRE KUSURU YOK

AK Parti Koordinasyon toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Teşkilatlarımızın hepsine çok teşekkür ediyorum. Sahada hep yanımızda oldular.  Sandık kurularımız sandıkları bir dakika dahi bırakmadı. Gönüllülük esası ile çalışan teşkilatlarımızın kusuru yok, o kusur bizlere aittir. Teşkilatlarımızın zerre kadar kusuru yoktur” dedi.

 

İL BAŞKANIMIZ EN BAŞARILI BAŞKAN

İl başkanını görevden alınıp alınmayacağı ile ilgili soruya yanıt veren Büyükakın, “Geçtiğimiz dönemde il başkanımız görevden alınması İzmit İlçe ile alakalı değildir. İstifa işlemi şeklinde olmamıştır. AK Parti İl Başkanı Türkiye’deki en başarılı il başkanıdır. Bunun da böyle bilinmesini isterim” dedi. İstifa sorusu ile ilgili konuşan İl Başkanı Şahin Talus, “Biz tüm çalışmaları genel merkezlerimizle istişare ederiz. Cumhurbaşkanımız söylediği söz başımızın üzerinedir” dedi.

 

 

Büyükakın: Sorumluluk benim

 

AK Parti koordinasyon toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İbrahim Şirin’in Derince’de aday gösterilmesinde Büyükakın’ın payının büyük olduğu ve bu nedenle Derince’nin kaybedilmesinde kendisini sorumlu hissedip hissetmediğinin sorulması üzerine Büyükakın, “Tüm karar alıcıların sonuçlardan sorumluluğu vardır. Eğer bir başarısızlık varsa bunda benimde sorumluluğum var. Başarının sahibi çok olur. Ortada başarısızlık olursa ben hepsini üstüme alırım” dedi. Bunun üzerine İl Başkanı Talus ve milletvekilleri “Sorumluluk bizim de” dedi.

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01 Nis 2024 - 21:41 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(34)
31

Jeol.müh. Behzat Gönül - Ekonomi ve Sanayi işletmelerinin, beklenen büyük İstanbul depreminin tehlikesi içinde olduğunu bilmekteyiz. Deprem zararlarının azaltılması çalışmaları sürdürülebilir olmalı ve günün koşullarına göre güncellenmelidir.

Jeoloji Mühendisi olarak, depremlerin önceden tespiti konusunda yaptığım başarılı çalışmalarım tv ve basında yer almaktadır. Başta, 17/08/1999 yılı Ml:7.4 büyüklüğünde olan İzmit/Kocaeli depremini önceden belirleyebildim ve günümüzde depremlerin önceden tespitini tek başıma yapabilmeyi sürdürmekteyim. Şahitlerim ve delillerim var.

Bu projemi, 1995 yılından beri ve 1999 Kocaeli depremi sonrası ısrarla yapılması için yerel yönetimlere ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlarına ve de bir çok iş insanına sundum. Kötü niyetli gruplar ve hukuk dışı gruplar, bu projemi kendileri yapıyor gibi iş insanlarını ve işletmelerin üst yöneticilerini kandırıp haksız kazanç sağlamaktalar. Bu durumlar ve kötü niyetli gruplar yakalandılar, kalıntıları var.

Depremin, siyaseti ve şakası olmaz. Beni takiple, tehditle ve saldırı ile bi işler yürümez.Türkiye 'nin deprem riski olan yerlerine gitsem yetişemem. Doğal afet çözümleri, aşırmakla olmaz ve en son K.Maraş ml:7.8 olur.( Jeoloji Müh. Behzat Gönül / Kocaeli)

Yanıtla . 5Beğen . 5Beğenme 02 Nisan 01:38
30

Cemal - 2019 göre yüzde 10 oyunuz düştü daha önce bir belediye kaybettiniz şimdi üç belediye kaybettiniz nerede başarı var tek üzüldüğüm nokta sayın cumhurbaşkanımız bunu hak etmiyor o insan inşallah sizler nerede hata yaptığınızı görürsünüz

Yanıtla . 11Beğen . 14Beğenme 02 Nisan 01:33
29

Eski Tekaüt - Şu faturalarını düşür kademeden millete geçirdiğin yeter.kademeleri yukarı çek.suyu açmadan 2 kademeden geciriyorsun

Yanıtla . 28Beğen . 0Beğenme 02 Nisan 01:30
28

İzmit - TALUS partinin oyu düştü. İstifa erdemliktir.

Yanıtla . 38Beğen . 1Beğenme 02 Nisan 01:09
27

Kazım Erdinç - Ülkenin ekonomik anlamda çektiği sıkıntı,% 80 oranlı alt gelir gurbunun verdiği mesajı bir türlü duymayan veya duyamayan iktidar partisine sandıkta duyuruldu. Bu sonucu beklemeyen iktidar yutkunmakta zorlandı.Moraller çöktü. Normaldir çünkü halkın nefesi kokmaya başlamıştı. Tencere iktidarı değiştirir sözünü hep beraber yaşadık gördük. Önümüzdeki 4 yılı iyi değerlendiren Cumhurbaşkanlığı seçimini rahat kazanır.

Yanıtla . 18Beğen . 1Beğenme 02 Nisan 00:32
34

Jeol.müh. Behzat Gönül - @Kazım Erdinç 27 nolu yoruma cevabı: Suriye' den gelen patates ve soğan ile, Kanada' dan gelen mercimek ile tencereler yeterince dolamıyor. Yerli uretim 100 milyon insanı doyurur denirdi seneler önce.

Yanıtla . 16Beğen . 4Beğenme 02 Nisan 01:48
25

Gerçek Izmitli - Ne oldu muharrem cumhurbaşkanına kazanıyoruz demistin ne oldu

Yanıtla . 28Beğen . 4Beğenme 02 Nisan 00:19
24

Emekçi - Tüm seçilen başkanlara sesleniyorum. Artık seçim bitti. Hepbirlikte uzlaşarak Kocaeli için çalışın. Gözümüz üstünüzde.

Yanıtla . 15Beğen . 5Beğenme 02 Nisan 00:19
32

Jeol.müh. Behzat Gönül - @Emekçi 24 nolu yoruma cevabı: Yıkıcı depremleri de önceden ve bedavadan da haber versinler. Sevaptır diyenler var.

Yanıtla . 3Beğen . 6Beğenme 02 Nisan 01:42
23

Öğrenci - Milleti mahcup ettiniz! Metro: yok. Trafik: çok. Güney Marmara: nanay. Emeklinin hali: ortada. Vaatler verirken dikkat etmek lazım. Yapan kötü bir şey sonuçta.

Yanıtla . 25Beğen . 5Beğenme 02 Nisan 00:12
20

Akp Kuskunleri - Milletin cebini, haykırışlarını yapılan yanlışları gormezsen MİLLET cevabını tokatla gösterir alabildigin en büyük buyuksehir Kocaeli olur işte. 45 gibi hezimetle hemde... Biz sana kustuk ben ve birçok arkadaşım sandığa dahi gitmedik, akp kurucu ilçe teşkilatındayim. Başka diyecek bir şeyim yok

Yanıtla . 25Beğen . 4Beğenme 01 Nisan 23:58
33

Jeol.müh. Behzat Gönül - @Akp Kuskunleri 20 nolu yoruma cevabı: Allah sizleri depremlerden korusun.

Yanıtla . 3Beğen . 4Beğenme 02 Nisan 01:43
18

Abdullah - Yeter artık söz milletin.

Milletin güvenini kötüye kullandınız.

Rant, yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet, kibir sayenizde tavan yaptı.

Şimdi siz düşünün...

Yanıtla . 31Beğen . 4Beğenme 01 Nisan 23:52
17

Haydar - Yüzlerinden düşen bin parça kuvvetli bı aday çıksaydı Büyük Şehiride kaybedecektiniz

Yanıtla . 43Beğen . 4Beğenme 01 Nisan 23:48
16

Abdullah - Milleti de bitirdiniz kendiniz de bittiniz.

Yazıklar olsun size...

Yanıtla . 40Beğen . 3Beğenme 01 Nisan 23:46
15

Abdullah - Bunlar daha iyi günleriniz.

Zaten suratlarınıza yansımış ruh haliniz.

Sizin de sonunuz yakın artık...

Yanıtla . 40Beğen . 3Beğenme 01 Nisan 23:46
14

Yeni̇den Refah 94 Ruhu - Milleti cepte görürseniz böyle tokadı yersiniz, 2023 seçimi dahil ilk seçimden beri ak Parti'ye oy verdim ama millet kimsenin cebinde değil kardeşim emekliyi görmezden gelip 10000 liraya mahkum edenler 2028 i hayal bile edemez

Yanıtla . 31Beğen . 4Beğenme 01 Nisan 23:42
22

Izmitli Anıl - @. 13 nolu yoruma cevabı: nerde onda üstüne alınacak yüz be kardeşim 9 ilçeyi almışmışta daha kapının önündeki belediyeyi alamamışsın sen 5 sene belediye başkanlığı yapmışsın oyları düşürmüşsün bide kalkıp 9 belediyeyi aldık diyorsun yazık çok yazık

Yanıtla . 13Beğen . 3Beğenme 02 Nisan 00:07
12

Söz - 13-0 naraları atıyorduzun ne oldu 9 a razı mı oldunuz sizinkisi züğürt tesellisi

Yanıtla . 38Beğen . 3Beğenme 01 Nisan 23:36
09

Cengi̇z - Valla hiç sorumluluk alan yok, yemek bitti , garson geldi masaya HESAP diyor. KİM ÖDEYECEK ???? Hala konuşabiliyorsunuz ya pes vallahi...

Yanıtla . 31Beğen . 3Beğenme 01 Nisan 23:20
08

Korfezli Savasci - CHP tabela partisi değil hiç bir zaman olmadida şu anda akp ninde Türkiye'de 2.5 puan önünde siz araplara telefirik yaptınız CHP belediyeleri halka dokundu kent lokantalariyla çay bahceleriyle halk ekmekle ucretsiz tuvaletlerle ogrenci yurtlarinda yemekleriyle siz bakanlarla oy aradiniz onlar yuruyerek

Yanıtla . 34Beğen . 7Beğenme 01 Nisan 23:04
07

Emekli - 13-0 diyordun Tahir. İzmit te 10 puan fark diyordun. İstifa et sorumluluk al. 3 kişiyle Kocaeli yi yönetmeye kalktın Tahir

Yanıtla . 44Beğen . 8Beğenme 01 Nisan 22:35
06

İzmit - Yeterince mahçup etmedin mi tahir bey. Karşında aday yoktu %45 zor aldın. İzmit ve derince de senin istediğin adayları koydurdun manav diye ikisi de rezil oldu. Bunun bedelini kim ödeyecek ?

Yanıtla . 41Beğen . 10Beğenme 01 Nisan 22:27
05

Gültepe Gençlik - Millet sıkıldı çakarlı arabalar bu ne ya neden müdahale etmiyorsun millet fakir Alperen ocakları diye yardım arabası diye koymuş geziyor milleti mağdur çok ettiler izmitte

Yanıtla . 32Beğen . 5Beğenme 01 Nisan 22:13
04

Ahmet - BBP hiç çalışmadan meclis üyesi verdiniz bu insanları İzmit kimse sevmiyor geçmişler çok sıkıntılı reis il başkanı çağırıyor Peker sahneye çıkıyor reis oradayken Muhsin başkan askeriyiz diyor reis gene kızıyor Tahir başkan sen ne istiyorsun bir an önce çeki düzen vermenin zaman anketler süperdi bizi bitirdiniz il başkanı sende yoruldun derince Karamürsel yoruldu zeki başkanda sağolsun sertife verdi herhalde Tahir başkan iki adet manav yaptı bitirdi derince doğulu koyacaktın bunun sorumlusu sensin

Yanıtla . 20Beğen . 7Beğenme 01 Nisan 22:12
03

İzmitli - Her yere yakınlarınızı işe aldınız.Hala kalkmış utanmadan sizi mahcup etmeyecez diyordun tahir.

Yanıtla . 41Beğen . 6Beğenme 01 Nisan 22:09
01

Koltuk Sallanıyo - Tahir karşına tanınan bir adam çıksaydı o koltukta oturamazdın akp bitmiştir bir dahaki seçimde komple kaçışacaksınız çoğunuz çifte vatandaşı olduğunuz avrupaya koşa koşa kaçacaksınız

Yanıtla . 42Beğen . 8Beğenme 01 Nisan 21:53
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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