Büyükakın: Vatandaşın mesajını analiz edeceğiz

İLK TOPLANTI YAPILDI

31 Mart yerel seçimlerinin ardından AK Parti Kocaeli teşkilatları koordinasyon toplantısı SEKA Bahçe Düğün Salonunda yaptı. Toplantıya, Milletvekilleri Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysel Tipioğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman, Sami Çakır, Bükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Başkanı Şahin Talus, 9 ilçenin belediye başkanı, MKYK üyesi İlyas Şeker, ilçe başkanları, belediye başkan adayları, il yöneticileri katıldı.

4 YIL SONRAKİ SEÇİME HAZIRLANACAĞIZ

Uzun süren bir seçim maratonu yaşadıklarını belirten İl Başkanı Şahin Talus, seçim sürecinde emek veren ve oy veren herkese teşekkür etti. Cumhur İttifakı olarak gece gündüz sahada olduklarını ifade eden Talus, “Ekiplerimizle seçim sürecini değerlendirdik. Bundan sonra sandık ve mahalle bazlı çalışma yapacağız. Her sandıkta birilerinin gönlüne daha az dokunmuşsak ona gideceğiz. Bu gün itibarıyla 4 yıl sonraki seçim için çalışmaya başladık. Kocaeli’de Büyükşehir ve 9 ilçesi bizde 3 ilçesi CHP’de. Bütün belediye başkanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Biz belediye başkanlarımızla tüm seçim beyannamelerimizde yer alan çalışmaları yapmaya başlayacağız. Yarın itibariyle seçim beyannamesi çalışmalarımıza başladık” dedi.

HALKIN İRADESİ ÜZERİNDE İRADE YOK

İl başkanın değerlendirmelerine katıldığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Yaklaşık diğer adayların toplamı kadar oy alarak Büyükşehir Belediyemiz aldı. Vatandaşımız Büyükşehir Belediyesi’nin devamı şeklinde tercihini kullandı. Emanetin yine aynı yönetime teslim edilmesi yönünde kullandı. 9 belediyede devam, 3’ünde ise değişim istedi. Halkın iradesi üzerinde hiçbir irade yoktur ve onların iradesini saygı ile karşılıyoruz. Demokrasilerde sandıklarda çıkan sonuçlara saygı duyulur.

MESAJI DOĞRU ANLAYACAĞIZ

Önümüzdeki süreçte ilçelerimizde hem de mahallelerimizde sandık sandık seçim sonuçlarını analiz edeceğiz. Ekonomik ve sosyal analizlerini alacağız. Seçmenin verdiği mesajları doğru algılayacağız. Nerelerde eksik kalmışsak oraları hızla tamamlayacağız. Bu süreç gerçek belediyecilik ile algı belediyeciliğin arasındaki fark ortaya çıkaracaktır. Gerçek belediyecilik ve algı belediyeciliği ile ilgili ayrımı iyi ortaya koyamadık. Belediye başkanlığı ve belediye yönetmek sadece kazanmakla ibaret değildir. Seçimlerden sonra yapılacak hizmetler önemlidir.

SANDIĞA GİDİLMEDİ

Türkiye genelinde 2019 yılında alınan oylar kıyaslandığında CHP’nin oylarını minimal artırdığı, AK Parti’nin ise oylarının düştüğü görülüyor. Seçmenlerimizin sandığa gitmeme yönünde tercihini kullandığını görüyoruz. Seçmenimizin eli başka partiye oy vermeye eli varmamış, sandığa gitmemiş. Geçmiş dönemde olduğu gibi gelecek dönemde de canla başla çalışacağız. Gerçek belediyeciliği önümüzdeki dönem yine vatandaşımız takdir edecektir. Vatandaşımızın mutluluğu için çalışacağız. Türkiye genelindeki genel trend ile karşılaştırdığımızda Kocaeli’nin başarılı olduğunu söyleyebiliriz

SANDIĞA GİDİLMEMESİNİ ARAŞTIRACAĞIZ

Seçimin kaybedilmesinin gerekçelerinin sorulması üzerine Büyükakın, “Altında ekonomik, sosyolojik, seçmen davranışlarındaki değişiklikler var. Sandığa gitmeme davranışının üzerinde bir saha çalışması yapmak lazım. Bunu görmeden değerlendirme yapmak çok doğru olmaz. Türkiye genelinde CHP’nin aldığı oylarda bir artış yok. 2019’da 20 milyon, şimdi 13 milyon 749 bin, CHP ise 2019 yılında 13 milyon 983 bin, şimdi ise 14 milyon 34 oy aldı. oyları çok az artmış. Bu CHP kazandı demek değil AK Parti kaybetti anlamına geliyor. Bizim seçmenimiz sandığa gitmedi. Bunun sebeplerini araştırmak lazım. Sormadan tahmin etmek doğru olmaz” dedi.

Cumhurbaşkanı aradı

AK Parti Koordinasyon toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Cumhurbaşkanımızla telefonda görüşme yaptık. Cumhurbaşkanımız bizi tebrik etti. Önümüzdeki süreçte yapılacak toplantıda seçim sonuçları yeniden değerlendirilecek. Kaybettiğimiz iki ilçe seçim sonuçları bir önceki seçim sonucu ile karşılaştırıldığında 2019 seçimlerinde iki ilçede de başa baş giden bir seçim yaşanmıştı. Sandığa gidilmemesi nedeniyle burada bir kayıp olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Talus en başarılı il başkanı

Teşkilatların kusurunun olmadığını, seçim kaybetmede tüm kusurların yöneticilerin olduğunu söyleyen Büyükakın, en başarılı il başkanını Şahin Talus olduğunu söyledi.

TEŞKİLATLARIN ZERRE KUSURU YOK

AK Parti Koordinasyon toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Teşkilatlarımızın hepsine çok teşekkür ediyorum. Sahada hep yanımızda oldular. Sandık kurularımız sandıkları bir dakika dahi bırakmadı. Gönüllülük esası ile çalışan teşkilatlarımızın kusuru yok, o kusur bizlere aittir. Teşkilatlarımızın zerre kadar kusuru yoktur” dedi.

İL BAŞKANIMIZ EN BAŞARILI BAŞKAN

İl başkanını görevden alınıp alınmayacağı ile ilgili soruya yanıt veren Büyükakın, “Geçtiğimiz dönemde il başkanımız görevden alınması İzmit İlçe ile alakalı değildir. İstifa işlemi şeklinde olmamıştır. AK Parti İl Başkanı Türkiye’deki en başarılı il başkanıdır. Bunun da böyle bilinmesini isterim” dedi. İstifa sorusu ile ilgili konuşan İl Başkanı Şahin Talus, “Biz tüm çalışmaları genel merkezlerimizle istişare ederiz. Cumhurbaşkanımız söylediği söz başımızın üzerinedir” dedi.

Büyükakın: Sorumluluk benim

AK Parti koordinasyon toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İbrahim Şirin’in Derince’de aday gösterilmesinde Büyükakın’ın payının büyük olduğu ve bu nedenle Derince’nin kaybedilmesinde kendisini sorumlu hissedip hissetmediğinin sorulması üzerine Büyükakın, “Tüm karar alıcıların sonuçlardan sorumluluğu vardır. Eğer bir başarısızlık varsa bunda benimde sorumluluğum var. Başarının sahibi çok olur. Ortada başarısızlık olursa ben hepsini üstüme alırım” dedi. Bunun üzerine İl Başkanı Talus ve milletvekilleri “Sorumluluk bizim de” dedi.