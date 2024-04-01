Bursa’da geri dönüşüm tesisinde yangın: 6 otobüs alev alev yandı

Bursa’da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.
Yangın, saat 18.15 sıralarında Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi’ndeki bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi.
Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında tesisteki otobüsler alev aldı.
Kısa sürede büyüyen yangında gökyüzüre yükselen siyah dumanlar kentin birçok noktasından görüldü.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahalede bulunarak yangını kontrol altına aldı.
6 otobüsün alev alev yandığı olayda ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.