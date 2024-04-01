Sandık başında kalp krizi geçiren öğretmen öldü

Balıkesir’in Edremit ilçesinde dün görevli olduğu sandık başında kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti.
Altınoluk Niyazi Eroğlu İmam Hatip Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olan ve dün sandık başkanlığı görevi esnasında fenalaşarak kalp krizi geçiren Bilge Duman (47), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün hayatını kaybetti.
Bilge öğretmenin vefatı meslektaşlarını hüzne boğarken, cenazesinin yarın Manisa’da toprağa verileceği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.