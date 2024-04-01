İsrail'den Şam'a hava saldırısı: 8 ölü

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binası ve büyükelçilik konutuna hava saldırısı düzenledi.
Saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, ölenler arasında İran Devrim Muhafızları komutanlarından Tuğgeneral Muhammed Reza Zahedi'nin de olduğu bildirildi. Zahidi'nin bir dönem Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün Suriye ve Lübnan sorumlusu olarak görev yaptığı belirtildi.
İran'ın Şam Büyükelçisi Hüseyin Ekberi'nin saldırıda yaralanmadığı ancak birden fazla diplomatın yaşamını yitirdiği öğrenildi. Ekberi, Tahran'ın saldırıya "hızlı, doğrudan ve güçlü" şekilde karşılık vereceğini söyledi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran'ın Şam Büyükelçisi Ekberi, İsrail'in İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasını F-35 savaş uçaklarından fırlatılan 6 füzeyle hedef aldığını belirtti.
Yerel medya ise "İsrail, Şam'ın lüks mahallesini vurdu" başlığıyla saldırıyı duyurdu.
İRAN: ULUSLARARASI HUKUK İHLAL EDİLDİ
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile saldırıya ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Mikdad saldırıyı kınayarak, bu saldırının diplomatik anlaşmalara aykırı olduğunu söyledi. Abdullahiyan ise, saldırıyı tüm uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirerek, İsrail’in sonuçlarına katlanacağını söyledi.
Abdullahiyan, “Netanyahu, İsrail rejiminin Gazze'deki ardı ardına yaşadığı başarısızlıklar ve iddia ettikleri hedeflerine ulaşamaması nedeniyle akli dengesini tamamen kaybetmiş durumda” ifadelerini kullandı.
Kaynak: Reuters
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.