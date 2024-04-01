Dışişleri Bakanı Fidan Rus mevkidaşı Lavrov'la telefonda görüştü

Diplomatik kaynakların bildirdiğine göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Sergey Lavrov’la bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede bölgesel meselelerin ve Karadeniz’de seyrüsefer güvenliğinin ele alındığı belirtildi.
Lavrov, hafta sonu yaptığı açıklamada, İsveç’te düzenlenmesi planlanan barış zirvesinin Rusya'nın katılımı olmadan ve bazı temelleri değiştirilmeden başarılı olamayacağını söylemişti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.