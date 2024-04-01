Ticari araç, TIR'a arkadan çarptı: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Kaza, İzmir-Ankara E96 Karayolu Mersinli Mahallesi mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Salihli’den Kula yönüne gitmekte olan 68 yaşındaki Nadi Çekin (68) yönetimindeki 45 AFN 092 plakalı hafif ticari arac aynı yöne giden 25 yaşındaki Mustafa A. yönetimindeki 63 M 3704 plakalı sabun yüklü TIR'a arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ticari araç sürücüsü ile araçtaki Alime Çekin (65) ve Halime Yıldız Çekin’in (30) hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada ağır yaralanan 3 yaşındaki Ardes Aras Çekin ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazada hayatını kaybedenlerin aynı aileden olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.