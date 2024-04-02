ABD yönetimi, İsrail'e güncel uçak ve güdümsüz bomba satışını savundu

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e savaş uçağı ve Gazze'deki sivil kaybının artmasında payı olduğu belirtilen güdümsüz bomba sevkiyatına onay vermelerini, "İsrail'in kendini savunma hakkı var" diyerek savundu ve zamanlama konusunda kasıt olmadığını ileri sürdü.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın brifinginde Biden yönetiminin geçen haftalarda İsrail'e yeni savaş uçağı ve güdümsüz bomba satışına onay vermesiyle ilgili soruları yanıtladı.

ABD'nin İsrail'in güvenliğine temelden destek verdiğini ve bunu sürdüreceğini kaydeden Miller, yıllık 3,3 milyar dolarlık askeri yardım yaptıklarını ve Tel Aviv ile çok önceden yapılmış çok sayıda silah satış onayının olduğunu belirtti.

Miller, söz konusu F-35 ve MK-84 ve MK-82 güdümsüz bombalarının satış onaylarının eskiden yapıldığını ve bildirimleri daha önce zaten yapıldığı için de her seferinde Kongre'ye ve kamuoyuna ayrıca açıklama yapmak zorunda olmadıklarını ileri sürdü.

Bunun "rutin bir uygulama olduğunu" kaydeden Miller, Gazze'deki saldırılarla ilgisi olmadığını savundu.

Miller, söz konusu silahların satış onaylarının bu döneme denk gelmesinin bir tesadüf olup olmadığı sorusuna ise "Tesadüftür demiyorum. Şu anda İsrail aktif bir askeri çatışma içinde, böyle olduğunuz zaman askeri stoklarınızı tüketirsiniz." diye yanıt vermekle yetindi.

İsrail'den yakın zamanda yeni silah alımı konusunda bir talep olup olmadığı sorusuna yanıt vermeyen ABD'li sözcü, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın son Washington ziyaretinde yeni silahlar talep ettiği haberlerine yönelik değerlendirme yapmadı.

"900 kiloluk bombalar savunma amaçlı mı?"

Öte yandan Miller, bir muhabirin "900 kilogramlık bombalar savunma amaçlı mı oluyor?" şeklindeki sorusuna yanıt verirken, İsrail'in bunları İran, Hizbullah ve benzeri tehditler karşısında "savunma amaçlı olarak" ve "uluslararası hukuka uygun şekilde" kullandığını ya da bu amaçla stoğuna aldığını savundu.

İsrail'in askeri "operasyonlarında" çok fazla sivilin öldürüldüğünü birçok kez İsrailli muhataplarına söylediklerini ve bunun önemli bir konu olduğunu belirten Miller, "İsrail'e, askeri operasyonlarında daha iyisini yapmaları gerektiğini ve sivil kaybını minimize etmeyi dikkate almaları gerektiğini söylüyoruz. dedi.

İsrail'e F-35 ve güdümsüz bomba sevkiyatı

Amerikan Washington Post (WP) gazetesi, ismi açıklanmayan Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberinde, Biden yönetiminin yakın zaman önce İsrail'e yeni silah sevkiyatını onayladığını belirtmişti.

Haberde, Biden yönetiminin söz konusu transferleri daha önceki Kongre bildirimlerine göre yaptığı için bu sefer Kongre'ye bildirmeden ve kamuoyuna duyurmadan yaptığı aktarılmıştı.

Buna göre ABD yönetiminin, kamuoyuna açıklamadan, Gazze'deki saldırılarına devam eden İsrail'e 25 adet F-35 ve uçak motorunun satışına, ayrıca 1800 adet MK84 güdümsüz bomba ile 500 adet MK82 güdümsüz bomba gönderilmesine onay verdiği belirtilmişti.

900 kilo civarındaki ağırlığı ve yıkıcı hasarıyla İsrail'in Gazze'ye attığı MK84 bombalarının sivil kayıplarında büyük rol oynadığı belirtiliyor. Benzer şekilde 220 kiloluk MK82 bombaları da güdümsüz olmaları sebebiyle hedef gözetmeksizin atılan bombalar kategorisinde tanımlanıyor.

Kaynak: AA