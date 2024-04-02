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02 Nis 2024 - 08:36- Asayiş G:

Odun yüklü kamyon virajda devrildi, sürücü araçta sıkıştı

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Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli geçişi D-100 bağlantı yolunda odun yüklü kamyon virajda bariyere çarpıp devrildi. Kamyonda sıkışan sürücü ekipler tarafından kurtarıldı.

Odun yüklü kamyon virajda devrildi, sürücü araçta sıkıştı
Odun yüklü kamyon virajda devrildi, sürücü araçta sıkıştı
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Kaza, Gebze ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu D-100 bağlantı yolu Tavşanlı mevkiinde meydana geldi. Virajı dönemeyen Ş.G. idaresindeki 34 VD 0461 plakalı odun yüklü kamyon bariyere çarpıp devrildi. Odunlar yola saçılırken, kamyonun kupa kısmı ezildi. Sürücü Ş.G. yaralanırken, kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Kamyondan çıkartılan Ş.G., sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri yolda güvenlik önemi alırken, araç geçişlerini kontrollü olarak sağladı. Yola saçılan odunlar ise başka bir araca yüklendi. Temizlik çalışmaları ve kamyonun çekici ile kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Odun yüklü kamyon virajda devrildi, sürücü araçta sıkıştı
Odun yüklü kamyon virajda devrildi, sürücü araçta sıkıştı
Odun yüklü kamyon virajda devrildi, sürücü araçta sıkıştı
Odun yüklü kamyon virajda devrildi, sürücü araçta sıkıştı
Odun yüklü kamyon virajda devrildi, sürücü araçta sıkıştı

Kaynak: İHA

# araç, Gebze

02 Nis 2024 - 08:36 İHA Kocaeli/ Gebze- Asayiş --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Ferahnaz - DÜN GECE SEYİR HALİNDEYKEN GÖRDÜM SÜRÜCÜNÜN KAZAYI YARALI ATLATMASINA ÇOK SEVİNDİM RABBİM KORUMUŞ Ş.G. ACİL ŞİFALAR DİLERİM.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Nisan 09:23

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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