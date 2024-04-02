Körfez'de seçim sonuçlarına yapılan itiraz reddedildi

CHP temsilcileri, ilçe seçim kuruluna başvurarak, 98 bin 821 seçmenin oy kullandığı 401 sandıkta oyların yeniden sayılmasını istedi. Talebi değerlendiren Körfez İlçe Seçim Kurulu, parti temsilcilerinin itirazını reddetti. İlçe seçim kurulunun ret kararına karşı parti temsilcilerinin il seçim kuruluna yeniden itiraz hakkı bulunuyor. Kesin olmayan sonuçlara göre 34 bin 209 oyla AK Parti adayı Şener Söğüt'ün belediye başkanlığını kazandığı Körfez ilçesinde CHP adayı Tayfun Balıkçı 32 bin 814 oy almıştı.

İTİRAZLAR DEVAM EDECEK

CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, “Burada bir süreç var, gerekçeli kararı bekliyoruz. Burada İl Seçim Kurulu’na gideceğiz. Orada olmazsa Yüksek Seçim Kurulu’na gideceğiz. Konuyu genel başkanımız sayın Özgür Özel yakından takip ediyor” dedi.

ÖZGÜR ÖZEL İLE GÖRÜŞTÜ

Tayfun Balıkçı ise, “Genel Başkanımız Özgür Özel ile görüştüm. Başkanımız, “Siz ilçe seçim kuruluna itiraz edin, eğer itirazınız kabul edilmezse il seçim kuruluna, sonrasında Yüksek Seçim Kurulu’na itiraz edin, biz bunun takipçisi olacağız” dedi. CHP Genel Merkezi’nden süreci takip etmesi için avukatların geldiği öğrenildi.