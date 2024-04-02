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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
02 Nis 2024 - 08:57- Siyaset G:

MHP İl Başkanı Demirbaş: En başarılı olunan kentlerden biri Kocaeli

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MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, Cumhur İttifakı’nın ülke genelinde oy düşüşü yaşadığını fakat ittifakın en başarılı olduğu kentlerden birinin Kocaeli olduğunu belirtti.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
MHP İl Başkanı Demirbaş: En başarılı olunan kentlerden biri Kocaeli mask
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YAŞANAN OY KAYBI KOCAELİ’YE ÖZGÜ BİR DURUM DEĞİL

MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş yerel seçimle ilgili olarak, şu değerlendirmede bulundu: "Cumhur İttifakı olarak Kocaeli’de kayıp yaşadık ama kayıp yaşanan diğer illere göre iyi durumdayız. Başta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilçe belediyelerinde çoğunluk hala Cumhur İttifakı’nda. Yaşanan oy kaybı Kocaeli’ye özgü bir durum değil, ülke genelinde bir kayıp yaşandı. İttifak olarak iyi bir seçim sürecini geride bıraktık, gerçekten ittifak bileşenleri olarak uyumlu bir çalışma süreci geçirdik. Bir demokrasi şöleni yaşadık, ortaya çıkan sonuç halkımızın takdiridir. Durum daha çok sıcak, değerlendirme yapmadık ama önümüzdeki süreçte oturup değerlendirme yapılır.

KOCAELİ GİBİ ÖNEMLİ BİR KENT ŞU ANDA CUMHUR İTTİFAKI’NDA

Durmak yok, saha çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Seçim sürecinde AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ve Cumhur İttifakı ile uyumluyduk. Bu uyum ve çalışma süreci seçimden sonra da sürecek. İttifakımız adına ülke genelinde en başarılı olunan kentlerden biri Kocaeli oldu, Kocaeli gibi önemli bir kent şu anda Cumhur İttifakı’nda. Seçmenimiz üzülmesin, sonuçta bu bir seçim. Ayrıca katılımın düşük olduğu bir seçim, Gebze’de 100 bin kişi sandığa gitmemiş. Bunu iyice irdelemeliyiz ama önce seçim yorgunluğunu üzerimizden atamalıyız"

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02 Nis 2024 - 08:57 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

YARIMCALI - DERİNCEYİ NEDEN KAYBETTİK BAŞKAN BİR FİKRİN VARMI?

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 02 Nisan 09:16

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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