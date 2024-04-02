MHP İl Başkanı Demirbaş: En başarılı olunan kentlerden biri Kocaeli

YAŞANAN OY KAYBI KOCAELİ’YE ÖZGÜ BİR DURUM DEĞİL

MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş yerel seçimle ilgili olarak, şu değerlendirmede bulundu: "Cumhur İttifakı olarak Kocaeli’de kayıp yaşadık ama kayıp yaşanan diğer illere göre iyi durumdayız. Başta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilçe belediyelerinde çoğunluk hala Cumhur İttifakı’nda. Yaşanan oy kaybı Kocaeli’ye özgü bir durum değil, ülke genelinde bir kayıp yaşandı. İttifak olarak iyi bir seçim sürecini geride bıraktık, gerçekten ittifak bileşenleri olarak uyumlu bir çalışma süreci geçirdik. Bir demokrasi şöleni yaşadık, ortaya çıkan sonuç halkımızın takdiridir. Durum daha çok sıcak, değerlendirme yapmadık ama önümüzdeki süreçte oturup değerlendirme yapılır.

KOCAELİ GİBİ ÖNEMLİ BİR KENT ŞU ANDA CUMHUR İTTİFAKI’NDA

Durmak yok, saha çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Seçim sürecinde AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ve Cumhur İttifakı ile uyumluyduk. Bu uyum ve çalışma süreci seçimden sonra da sürecek. İttifakımız adına ülke genelinde en başarılı olunan kentlerden biri Kocaeli oldu, Kocaeli gibi önemli bir kent şu anda Cumhur İttifakı’nda. Seçmenimiz üzülmesin, sonuçta bu bir seçim. Ayrıca katılımın düşük olduğu bir seçim, Gebze’de 100 bin kişi sandığa gitmemiş. Bunu iyice irdelemeliyiz ama önce seçim yorgunluğunu üzerimizden atamalıyız"