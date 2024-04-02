En ucuz orasıydı büyük zam geldi

Kocaeli’de vatandaşların yemek için sıklıkla tercih ettiği ve uygun fiyatıyla öne çıkan Köfteci Yusuf’ta 1 Nisan itibariyle fiyatlara zam geldi. Daha önce 140 TL olan bir porsiyon köfte fiyatı yapılan zam sonrası 170 TL’ye çıkarken, sucuğun porsiyon fiyatı da 140 TL’den 170 TL’ye çıktı. Ayrıca Köfteci Yusuf’ta hazır köfte fiyatlarına da 80 TL zam yapıldı. 320 lira olan 1 kg hazır köfte fiyatı 400 TL’ye çıktı. 1 kilogram dana kıyma fiyatı yine yüzde 25 artışla 350 liradan 440 liraya yükseldi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Caner - Param var yerim sorun değil.
Derinceli - Gitmeyiz. Almayız
Sanberk 41 - Çokta umurundaydı yusufun senin aldığın maaş ve tl.nin değeri düşüyor sen onu yorumla yanlız yusufmu ürünlerine zam yapıyor,daha bekle yeni yeni zamları
Yvm41 - Fahiş fiyatla mücadele ekipleri kurulacaktı, ne oldu o iş..!
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.