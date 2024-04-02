En ucuz orasıydı büyük zam geldi

Kocaeli’de vatandaşların yemek için sıklıkla tercih ettiği ve uygun fiyatıyla öne çıkan Köfteci Yusuf’ta 1 Nisan itibariyle fiyatlara zam geldi. Daha önce 140 TL olan bir porsiyon köfte fiyatı yapılan zam sonrası 170 TL’ye çıkarken, sucuğun porsiyon fiyatı da 140 TL’den 170 TL’ye çıktı. Ayrıca Köfteci Yusuf’ta hazır köfte fiyatlarına da 80 TL zam yapıldı. 320 lira olan 1 kg hazır köfte fiyatı 400 TL’ye çıktı. 1 kilogram dana kıyma fiyatı yine yüzde 25 artışla 350 liradan 440 liraya yükseldi.

Kaynak: Haber Merkezi