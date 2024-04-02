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02 Nis 2024 - 09:28- Gündem G:

En ucuz orasıydı büyük zam geldi

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Vatandaşların daha uygun fiyata köfte ve kırmızı et ürünleri yemek için tercih ettiği Köfteci Yusuf’a zam geldi.

En ucuz orasıydı büyük zam geldi mask
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Kocaeli’de vatandaşların yemek için sıklıkla tercih ettiği ve uygun fiyatıyla öne çıkan Köfteci Yusuf’ta 1 Nisan itibariyle fiyatlara zam geldi. Daha önce 140 TL olan bir porsiyon köfte fiyatı yapılan zam sonrası 170 TL’ye çıkarken, sucuğun porsiyon fiyatı da 140 TL’den 170 TL’ye çıktı. Ayrıca Köfteci Yusuf’ta hazır köfte fiyatlarına da 80 TL zam yapıldı. 320 lira olan  1 kg hazır köfte fiyatı 400 TL’ye çıktı. 1 kilogram dana kıyma fiyatı yine yüzde 25 artışla 350 liradan 440 liraya yükseldi.

Kaynak: Haber Merkezi

# Kocaeli

02 Nis 2024 - 09:28 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
03

Sanberk 41 - @Derinceli 02 nolu yoruma cevabı: Çokta umurundaydı yusufun senin aldığın maaş ve tl.nin değeri düşüyor sen onu yorumla yanlız yusufmu ürünlerine zam yapıyor,daha bekle yeni yeni zamları

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Nisan 11:35
01

Yvm41 - Fahiş fiyatla mücadele ekipleri kurulacaktı, ne oldu o iş..!

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 02 Nisan 10:45
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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