Sakarya'da korkutan yangın! Mahalleli sokağa döküldü

Yangın, Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesi’nde meydana geldi. Boş bir barakada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek barakayı saran alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, baraka küle döndü. Herhangi bir yaralananın olmadığı ve mahalleliyi sokağa döken yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.