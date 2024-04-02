Eşinin taciz edildiği numara polise ait çıkınca darp edildi

Halk TV’den Mustafa Balcı’nın haberine göre, Darıca’da yaşayan D.I., eşinin telefonuna yapılan ve tacizkar bulduğu çağrıları şikayet etmek için 26 Mart tarihinde Darıca Merkez Karakolu'na gitti. İhbarda bulunduğu telefon numarasının bir polis memuruna ait çıkması üzerine D.I.'nın şikayeti işleme alınmadı. Söz konusu durum üzerine polis memurlarıyla tartışma yaşayan D.I., karakol içerisinde birkaç polis memuru tarafından saldırıya uğradı.
TEHDİTLE DARP GÖRÜNTÜLERİNİ SİLDİRDİLER
Darp edildikten sonra karakol bahçesine çıkan ve telefonunun kamerasını açan D.I., kendisine saldıran polis memurlarını çekmek istedi. Bu olay üzerine yeniden darp edilen D.I.'nın vücudunda büyük hasar meydana geldi. Polisler, D.I.'ya şiddet uyguladıktan sonra darp görüntülerini silmesi için tehditte bulundu. Karakolun yemekhanesine götürülen D.I., tehditlerin ardından görüntüleri silmek zorunda kaldı.
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Kaynak: Halktv
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(8 )
İzmitli - Boşuna demiyorlar bi annesi sevilecek polis var. Bir de annesinin eli öpülecek polis. Bunlar sevileceklerden.
Derinceli - DEVLET göreve
Süvari2000 - Herkesin kafasında bir ? Şeffaf bir açıklama şart
İzmitli - karakola gidicem ve dayak yicem sonra o polis elini kolunu sallayarak evine gidicek yok ya harbimi ....
Mahmut Abii.. - bence kocaman bir yalan.polis merkezlerinin heryerinde kamera var ve sıkıyorsa silsin memur onu,zaten cesaret edemez..heleki polis tacizciyse meslektaşları daha çok üstüne düşerki çürük elmayı ayıklamak için..bence kesinlikle olay çok farklı ve anlatıldığı gibi değil..
. - He ya tâbi kesinlikle öyledir
Nasreddin hoca ne demiş?
Damdan düşenin hâlinden damdan düşen anlar
Izmitli - Haber doğruysa sayın Valimiz ve yetkililer gereğini yapmalı hemde hemen yapmalı,yoksa yol olur bu tip olaylar
Ek - neyse
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.