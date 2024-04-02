Eşinin taciz edildiği numara polise ait çıkınca darp edildi

Halk TV’den Mustafa Balcı’nın haberine göre, Darıca’da yaşayan D.I., eşinin telefonuna yapılan ve tacizkar bulduğu çağrıları şikayet etmek için 26 Mart tarihinde Darıca Merkez Karakolu'na gitti. İhbarda bulunduğu telefon numarasının bir polis memuruna ait çıkması üzerine D.I.'nın şikayeti işleme alınmadı. Söz konusu durum üzerine polis memurlarıyla tartışma yaşayan D.I., karakol içerisinde birkaç polis memuru tarafından saldırıya uğradı.

TEHDİTLE DARP GÖRÜNTÜLERİNİ SİLDİRDİLER

Darp edildikten sonra karakol bahçesine çıkan ve telefonunun kamerasını açan D.I., kendisine saldıran polis memurlarını çekmek istedi. Bu olay üzerine yeniden darp edilen D.I.'nın vücudunda büyük hasar meydana geldi. Polisler, D.I.'ya şiddet uyguladıktan sonra darp görüntülerini silmesi için tehditte bulundu. Karakolun yemekhanesine götürülen D.I., tehditlerin ardından görüntüleri silmek zorunda kaldı.

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Kaynak: Halktv