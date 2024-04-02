Yeni müdür atandı Ali Paşa Naipoğlu emekli oldu

NAİPOĞLU EMEKLİ OLDU

Kocaeli’nin sayılı proje okullarından Şehit Özcan Kan Fen Lisesi’nde önemli bir gelişme yaşandı. Proje Okulları Müdür Görevlendirme sonuçları belli oldu. Kısa süre içinde açıklanacak olan sonuçlara göre Şehit Özcan Kan Fen Lisesi’nde okul müdürü Ali Paşa Naipoğlu emekli oldu. Naipoğlu’nun yerine Mehmet Cerrahoğlu atandı.

MİLLETVEKİLİ ADAYI OLMUŞTU



Hatırlanacağı üzere Ali Paşa Naipoğlu, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan milletvekili seçimi öncesi görevinden istifa ederek siyasete girmişti. İYİ Parti Kocaeli Milletvekili aday adayı olan milletvekili aday listeleri açıklandığında Naipoğlu, listesinin 6’ncı sırasına yazıldı. Seçimde İYİ Parti’den sadece bir milletvekili seçilince, Naipoğlu milletvekili seçilemedi. Kocaeli’nin saygın eğitimcilerinden olan Şehit Özcan Kan Fen Lisesi Müdürü Ali Paşa Naipoğlu, seçimden sonra eski görev yerine geri döndü.