Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

Yeni müdür atandı Ali Paşa Naipoğlu emekli oldu

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli’nin en önemli proje okullarından biri olan Şehit Özcan Kan Fen Lisesi’nde önemli bir gelişme yaşandı. Müdürlük görevinde bulunan Ali Paşa Naipoğlu emekli olurken yerine Mehmet Cerrahoğlu atandı.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
Yeni müdür atandı Ali Paşa Naipoğlu emekli oldu mask
ABONE OL Google News Sayfamız

NAİPOĞLU EMEKLİ OLDU

Kocaeli’nin sayılı proje okullarından Şehit Özcan Kan Fen Lisesi’nde önemli bir gelişme yaşandı. Proje Okulları Müdür Görevlendirme sonuçları belli oldu. Kısa süre içinde açıklanacak olan sonuçlara göre Şehit Özcan Kan Fen Lisesi’nde okul müdürü Ali Paşa Naipoğlu emekli oldu. Naipoğlu’nun yerine Mehmet Cerrahoğlu atandı.

 

MİLLETVEKİLİ ADAYI OLMUŞTU


Hatırlanacağı üzere Ali Paşa Naipoğlu, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan milletvekili seçimi öncesi görevinden istifa ederek siyasete girmişti. İYİ Parti Kocaeli Milletvekili aday adayı olan milletvekili aday listeleri açıklandığında Naipoğlu, listesinin 6’ncı sırasına yazıldı. Seçimde İYİ Parti’den sadece bir milletvekili seçilince, Naipoğlu milletvekili seçilemedi. Kocaeli’nin saygın eğitimcilerinden olan Şehit Özcan Kan Fen Lisesi Müdürü Ali Paşa Naipoğlu, seçimden sonra eski görev yerine geri döndü. 

# Kocaeli, parti

02 Nis 2024 - 10:03 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.618.603 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

EMEKLİ ŞOFÖR VE BULAŞIKÇI ARANIYOR

Başiskele Vezirçifliğinde bulunan yemek firmamıza, *EMEKLİ ŞOFÖR ve BULAŞIKÇI, Bayan eleman aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

PERSONEL ARANIYOR

Bağçeşmedeki Sitemizde, Temizlik ve çöp alımı işlerinde çalıştırılmak üzere, PERSONEL ALINACAKTIR . Çalışma saati: 09:00-18:00 Tel: 0541 185 41 6...

VASIFSIZ ELEMAN ARANIYOR

İzmit Ahşap ve Kereste Atölyemizde çalışacak, VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Maaş Asgari ücret Tel:0 530 378 54 41

PALET TAMİR USTASI ARANIYOR

İzmit Ahşap ve Kereste Atölyemizde çalışacak, PALET TAMİR USTASI alınacaktır. Maaş 19.000 tl. Tel :0 530 378 54 41

TESİS ŞEFİ ARANIYOR

Köseköy de kurulmakta olan H.Beton Tesisi için aşağıdaki niteliklerde TESİS ŞEFİ aranıyor. *İnşaat Mühendisi veya Mimar Mühendis *veya Jeoloji Mühe...

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 30.000 TL Tel: 0532 280 24 09

ERDEM DOĞRAMA ELEMANLAR ARIYOR

Maaş+ Sgk+ Servis+ Yemek    Servisimiz Bekirdere-Yeşilova-Kandıra sapağı güzergâhından geçmektedir. BAY ELEMAN alınacaktır Fabrikamızda palet, sand...

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy’de bulunan firmamıza, askerliğini yapmış, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır Başlangıç ücreti: 20....

GÜNAYDIN VİNÇ PERSONELLER ARIYOR

Günaydın Vinç Hizmetlerine; *Bakım onarım işlerinde YARDIMCI PERSONELLER, *Yıkama ve çevre düzeni yapabilecek PERSONELLER, *ELEKTRİK VE MEKANİK UST...

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Körfez-Derince-İzmit bölgelerinden, SRC belgesi olan genç emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

İzmit’te 5 çocuk annesi hayatını kaybetti mask
İzmit’te 5 çocuk annesi hayatını kaybetti
Yeni müdür atandı Ali Paşa Naipoğlu emekli oldu mask
Yeni müdür atandı Ali Paşa Naipoğlu emekli oldu
İzmit'te yıkılması beklenen bina beyaza boyandı mask
İzmit'te yıkılması beklenen bina beyaza boyandı
Arızlı’nın artık yeni Yaşam Merkezi var mask
Arızlı’nın artık yeni Yaşam Merkezi var
Paşalı gençlerin sahur buluşması mask
Paşalı gençlerin sahur buluşması
Hasan Bitmez’in ismi yaşatılacak mask
Hasan Bitmez’in ismi yaşatılacak

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL