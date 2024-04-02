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Ünlü şarkıcı acil ameliyata alındı

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Ünlü şarkıcı Aydilge, Instagram sayfasından bir video yayınlayarak, acil ameliyata alındığını duyurdu. Kalçasında labrum yırtığı bulunan Aydilge, sevenlerinden dua istedi.

Ünlü şarkıcı acil ameliyata alındı mask
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2018 yılında dünyaevine girdiği keman sanatçısı Utku Barış Andaç ile mutlu bir evlilik sürdüren, konserlerine hız kesmeden devam eden 44 yaşındaki ünlü şarkıcı Aydilge, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Kalçasındaki labrum yırtığı nedeniyle acil ameliyata alınacağını duyuran Aydilge, hastane odasında ameliyat öncesi çekilen bir videosunu yayınladı.

Merhabalar, ne yazık ki birazdan acil ameliyata alınmam gerekecek. Labrum yırtığı var kalçamda. Sahnede biraz fazla zıplamışım galiba. Labrum yırtığım oldukça geniş ve parçacıklı durumda. O yüzden onun temizlenmesi ve dikilmesi gerekiyor. Sonrasında yeniden sizlerle beraber şarkılarımızı söyleyeceğiz. Dualarınızı ve iyi enerjilerinizi yollayın lütfen.

Kalça labrum, çıkıntılı bir yapı olarak kalça eklemi çevresinde bulunan üçgen kesitli şeklinde kıkırdak dokusu olarak bilinir. Kalça labrumu, eklem boşluğunu daha derinleştirerek femur başının asetabulum ile uyumunu artırır. Bu yapı fibrokartilajdan oluşur ve hem esneklik hem de dayanıklılık gösterir.

Kalça labrum yırtığı, labrumun yapısal bütünlüğünün bozulmasıdır. Travma, aşırı kullanım veya dejeneratif gibi süreçlerin sonucunda ortaya çıkar. Yırtık, ağrı ve hareket kabiliyetinde azalmaya yol açabilir. Labrum yırtığı özellikle sporcular ve aktivite seviyesi yüksek bireyler arasında, kalça fonksiyon bozukluğunun ve ileride gelişebilecek kalça yırtığı problemlerinin bir nedeni olabilir.

# sosyal, VAR

02 Nis 2024 - 10:06 Kocaeli- Magazin --- Okunma

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