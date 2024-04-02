Kocaeli’de otobüs biletlerine 1 Nisan zammı

Kocaeli’de otobüs taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren firmalar, akaryakıt zammı ve diğer giderlerdeki artışları gerekçe göstererek bilet fiyatlarında önemli bir zam kararı aldı. 1Nisan 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan zam kararıyla birlikte, Kocaeli’den farklı şehirlere olan otobüs bilet fiyatlarında ciddi bir artış yaşandı. Otobüs bilet fiyatları Kocaeli’de 80 TL ile 120 TL arasında zamlandı.
İzmit Kuruçeşme İstanbul Harem otobüs bileti fiyatları 140 TL ile 170 TL arasında değişirken, Kocaeli-Ankara arası 420 TL, Kocaeli –Zonguldak arası 440 TL, Kocaeli-Muğla ise 1.130 TL, Kocaeli-Trabzon arası en düşük 950 en yüksek 1389 TL oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Emekli - EMEKLI BOL BOL SERYAHAT YAPSIN DIYE BU FIYAT DUZENLEMELERI YAPILIYOR.
Derinceli - Her bayram olduğu gibi yine biletlere zam yaptınız. Nasıl olsa mecbur gidecekler düşüncesi var. Bayramdan sonra ne olacak. Yatacaksınız. Ayda bir sefer yaparsanız ne ala.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.