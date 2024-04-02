Kocaeli’de otobüs biletlerine 1 Nisan zammı

Kocaeli’de otobüs taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren firmalar, akaryakıt zammı ve diğer giderlerdeki artışları gerekçe göstererek bilet fiyatlarında önemli bir zam kararı aldı. 1Nisan 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan zam kararıyla birlikte, Kocaeli’den farklı şehirlere olan otobüs bilet fiyatlarında ciddi bir artış yaşandı. Otobüs bilet fiyatları Kocaeli’de 80 TL ile 120 TL arasında zamlandı.

İzmit Kuruçeşme İstanbul Harem otobüs bileti fiyatları 140 TL ile 170 TL arasında değişirken, Kocaeli-Ankara arası 420 TL, Kocaeli –Zonguldak arası 440 TL, Kocaeli-Muğla ise 1.130 TL, Kocaeli-Trabzon arası en düşük 950 en yüksek 1389 TL oldu.

Kaynak: Haber Merkezi