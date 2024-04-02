Yunanistan'a kapıda vize dönemi başladı: 7 günlük turist vizesiyle gidilecek 10 ada

Türkiye kıyıları yakınındaki Yunan adalarına Türk vatandaşları için kapıda vize uygulaması başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Aralık'taki Yunanistan ziyareti sırasında Başbakan Kiryakos Miçotakis tarafından açıklanan uygulama, iki ülke arasındaki normalleşme adımları çerçevesinde Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun da onayını almıştı.

YUNANİSTAN KAPIDA VİZE ÜCRETİ NE KADAR?

10 Yunan adasında geçerli olacak uygulama kapsamında Türk vatandaşları 60 Euro ödeyerek 7 güne kadar adaları ziyaret edebilecek. DW Türkçe'nin haberine göre, girişte pasaport kontrolü ve parmak izni kaydı yapılacak. Yunanistan AB içi serbest dolaşım bölgesi Schengen'e dahil olmasına rağmen, Türk vatandaşlarının Schengen vizesi başvurusunda bulunmaları gerekmeyecek, aynı şekilde Yunanistan'dan diğer Schengen ülkelerine geçişleri mümkün olmayacak.

İŞTE 7 GÜNLÜK TURİST VİZESİYLE GİDİLECEK 10 ADA

Uygulamanın geçerli olduğu adalar Rodos, Midilli, Limni, Sakız, Sisam, İleryoz, Kalimnos, İstanköy, Sömbeki ve Meis olarak açıklandı. Bazı küçük adalarda kapıdan vize uygulamasının Haziran ayında başlatılması planlanıyor.

YUNAN YETKİLİ: TÜRKLERDEN YOĞUN TALEP VAR

Rodos Liman Fonu Başkanı Vassilis Vayiannakis, bugün uygulamanın ilk gününde yaptığı açıklamada, " Yeni sistem hazır. Türk ziyaretçilerden yoğun talep var. Bugün için yanaşması planlanan tekne yok. Tekneler bu hafta içinde gelmeye başlayacak" dedi.

Rodos adasında Türk ziyaretçiler için yeni bir vize terminali açılırken ziyaretçi akınına uğraması beklenen Midilli'de de liman tadilattan geçirildi.

Miçotakis, uygulamanın turizmi canlandıracağını ve yoğun olmayan dönemlerde de ziyaretleri teşvik ederek yerel ekonomilere yardımcı olacağını belirterek, hızlı vizenin sadece yaz aylarında değil, tüm yıl boyunca verileceğini kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi